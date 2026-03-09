Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem heeft afscheid genomen van Sven Vandenbroeck na vier opeenvolgende nederlagen. De club wil een nieuwe impuls richting het seizoenseinde en schuift voorlopig een bekende naam naar voren als interim-coach.

Het grootste nieuws van de dag is ongetwijfeld het ontslag van Sven Vandenbroeck bij Zulte Waregem. Na vier opeenvolgende nederlagen moest hij zijn koffers pakken.

Met oog op het seizoenseinde moet er een nieuwe wind door de club waaien, oordeelt Essevee. Het staat immers slechts één punt boven de rode zone waardoor het nog goed moet oppassen.

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger aan na ontslag Sven Vandenbroeck

De komende weken zal moeten blijken wie de nieuwe T1 wordt. Voorlopig rekent de club op zijn assistent Steve Colpaert om even over te nemen als interim-coach. Dat laat Essevee zelf weten.

"Met het oog op de komende wedstrijden heeft het clubbestuur beslist om Steve Colpaert (39) aan te stellen als nieuwe hoofdcoach van het eerste elftal", klinkt het. Hij krijgt het meteen druk.

"Samen met de huidige sportieve staf zal hij de spelersgroep voorbereiden op de twee resterende competitiewedstrijden in de reguliere competitie, waarin de club haar sportieve doelstellingen wil realiseren."