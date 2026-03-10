Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Neemt Leandro Trossard afscheid van Arsenal FC met de Engelse landstitel? De concrete interesse is alvast aanwezig. En ook de Londenaars staan niet afkerig tegenover het vertrek van onze landgenoot.

Het moet gezegd: Leandro Trossard staat dit seizoen méér dan verhoopt in de basiself bij Arsenal FC. The Gunners haalden afgelopen zomer met Noni Madueke en Eberechi Eze twee (dure) concurrenten voor onze landgenoot.

Het contract van Trossard loopt tot medio 2027. Afgelopen zomer zaten Arsenal en Trossard in een gelijkaardige situatie. Uiteindelijk tekende de vijftigvoudig Rode Duivel een contractverlening voor één seizoen. Al lijkt dat scenario zich dit jaar niét te herhalen.

Géén plaats meer voor Leandro Trossard

De Engelse media weten dat Arsenal vol wil inzetten op verjonging. In het Nederlands: The Gunners willen - nu het nog kan - cashen op Trossard én Madueke en Eze hun kans geven.

Newcastle United, Aston Villa en Internazionale FC hebben zich alvast gemeld voor Trossard. Meer zelfs: volgens de Italiaanse media ziet Trossard een verhuis naar Milaan zitten.

Voorkeur voor verhuis naar... Serie A


Al verwacht Arsenal boter bij de vis. De Londense topclub heeft een prijskaartje van 35 miljoen euro rond de nek van Trossard gehangen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 31-jarige flankaanvaller op twintig miljoen euro.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Newcastle United
Leandro Trossard

Meer nieuws

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

08:00
Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

07:40
Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

07:20
1
Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

22:00
Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

06:30
De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

06:00
📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

23:00
Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

22:30
Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

21:20
Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

21:40
Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

20:20
Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

21:00
De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

20:40
2
Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

20:00
'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

19:20
1
Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

19:40
15
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

18:53
2
Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

18:40
1
"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

17:40
3
Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

18:20
Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

18:00
Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi Reactie

Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi

17:15
5
Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

17:20
Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

15:31
Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

17:00
Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

16:30
1
Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

16:00
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
1
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
16
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
9
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
4
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

14:00
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 28
Napoli Napoli 2-1 Torino Torino
Cagliari Cagliari 1-2 Como Como
Atalanta Atalanta 2-2 Udinese Udinese
Juventus Juventus 4-0 Pisa Pisa
Lecce Lecce 2-1 Cremonese Cremonese
Bologna Bologna 1-2 Hellas Verona Hellas Verona
Fiorentina Fiorentina 0-0 Parma Parma
Genoa Genoa 2-1 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 1-0 Inter Milaan Inter Milaan
Lazio Lazio 2-1 Sassuolo Sassuolo

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over 'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid' kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over 🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren Geert66 Geert66 over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid Geert66 Geert66 over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood LD 007 LD 007 over "Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" André Coenen André Coenen over Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem Sheltie963 Sheltie963 over "Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren Sv1978 Sv1978 over Club Brugge - Anderlecht: 2-2 TatstOn TatstOn over Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi TatstOn TatstOn over De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved