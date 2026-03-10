Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

Neemt Leandro Trossard afscheid van Arsenal FC met de Engelse landstitel? De concrete interesse is alvast aanwezig. En ook de Londenaars staan niet afkerig tegenover het vertrek van onze landgenoot.

Het moet gezegd: Leandro Trossard staat dit seizoen méér dan verhoopt in de basiself bij Arsenal FC. The Gunners haalden afgelopen zomer met Noni Madueke en Eberechi Eze twee (dure) concurrenten voor onze landgenoot.

Het contract van Trossard loopt tot medio 2027. Afgelopen zomer zaten Arsenal en Trossard in een gelijkaardige situatie. Uiteindelijk tekende de vijftigvoudig Rode Duivel een contractverlening voor één seizoen. Al lijkt dat scenario zich dit jaar niét te herhalen.

Géén plaats meer voor Leandro Trossard

De Engelse media weten dat Arsenal vol wil inzetten op verjonging. In het Nederlands: The Gunners willen - nu het nog kan - cashen op Trossard én Madueke en Eze hun kans geven.

Newcastle United, Aston Villa en Internazionale FC hebben zich alvast gemeld voor Trossard. Meer zelfs: volgens de Italiaanse media ziet Trossard een verhuis naar Milaan zitten.

Voorkeur voor verhuis naar... Serie A



Al verwacht Arsenal boter bij de vis. De Londense topclub heeft een prijskaartje van 35 miljoen euro rond de nek van Trossard gehangen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 31-jarige flankaanvaller op twintig miljoen euro.