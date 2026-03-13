Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Royal Antwerp FC maakt nog een waterkans op de Champions' Play-offs, maar dan zal zowat alles moeten meezitten. Joseph Oosting blikt vooruit op de thuiswedstrijd tegen Standard.

Antwerp won twee speeldagen geleden van Sint-Truiden (1-0), maar had zich daarvoor in de voet geschoten met enkele dure nederlagen. Het verloor van KV Mechelen (2-0), Westerlo (0-2) en Union (2-1). Het speelde na STVV ook gelijk tegen La Louvière (0-0) en is weggezakt naar een voorlopige tiende plaats.

De Great Old treft zondag Standard, een rechtstreekse concurrent voor PO I. Winnen is een must met vijf punten achterstand op KAA Gent, het nummer zes. Maar dan moeten de Buffalo's om te beginnen vrijdagavond ook een slecht resultaat neerzetten tegen Zulte Waregem en moeten ook de andere ploegen voor Antwerp verliezen dit weekend.

Antwerp blijft strijdbaar

Dat is een zeer onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk scenario, denkt Joseph Oosting. "We zijn nog steeds strijdbaar en hebben ambitie", wordt de Nederlander geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Natuurlijk beseffen we dat play-off 1 lastig wordt, maar er is nog altijd een kans. Na dit weekend kijken we waar we staan."

Antwerp zal tegen Standard bovendien niet op volle sterkte spelen. Thibo Somers, Rein Van Helden en Geoffry Hairemans zijn out en Farouck Adekami en Mauricio Benítez zijn twijfelachtig. "Zij werken deze namiddag nog een trainingssessie af en dan gaan we bekijken of ze klaar geraken", vertelt Oosting over die laatste twee. De terugkeer van Benítez zou alvast een opsteker zijn.



"Hij is op de weg terug om fit te worden", aldus Oosting. "Maar ook privé heeft hij het niet makkelijk gehad (met het overlijden van zijn vader, red.). Ik heb met die jongen te doen. Hij wil voetballen. Het is zijn droom om hier iets te verwezenlijken. En het is niet makkelijk om hem te vervangen. Benítez is als nummer zes heel belangrijk in onze manier van voetballen."