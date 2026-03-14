Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

De zwakke prestaties van Royal Antwerp FC en het mislopen van Play-off 1 zullen komende zomer zwaar doorwegen op de transfermarkt. Voor sportief directeur Marc Overmars wordt het een enorme uitdaging om met beperkte sportieve argumenten toch waarde te creëren.

Meer dan ooit moet Antwerp inzetten op het opleiden en verkopen van spelers. Als zelfbedruipende club is het creëren van meerwaarde essentieel. Dit seizoen werd al voor ongeveer 50 miljoen euro verkocht, met onder meer Senne Lammens en Mahamadou Doumbia als grootste uitgaande transfers. Zij toonden zich vooral in Play-off 1.

Precies daar kijken scouts van clubs uit de G5-competities naar talent, schrijft HLN. De Champions’ Play-offs gelden als een belangrijke graadmeter voor kwaliteit en fysieke weerbaarheid. 

Door het missen van Play-off 1 dreigt Antwerp minder in de kijker te lopen. Jong talent zoals Xander Dierckx krijgt minder referentiematchen om zich te tonen. In Play-off 1 kunnen spelers zich bewijzen tegen sterke tegenstanders, wat hun marktwaarde doorgaans verhoogt.

Nieuwe investeerders zijn nodig bij Antwerp

In de recente jaarrekening staat bovendien dat de club in de komende mercato’s (juni 2026 en januari 2027) rekent op uitgaande transfers. Grote klappers lijken echter onwaarschijnlijk, gezien de huidige sportieve situatie. Spelers met potentieel zullen voorlopig nog geen recordbedragen opleveren.

Opvallend is dat Zeno Van Den Bosch transfervrij vertrekt naar Union Berlin, wat sportief en financieel een gevoelige klap is. Toch verwacht de club dit boekjaar een winst van ruim 11 miljoen euro, na vorig seizoen nagenoeg break-even te draaien. Het echte aandachtspunt blijft de cashflow, waarvoor nieuwe investeerders nodig zijn.

Lees ook... Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

De zoektocht naar vers kapitaal is volop bezig. In de jaarrekening vermeldt Antwerp een niet-bindend bod en een ‘letter of interest’. Tegelijk leeft er nog een sprankeltje hoop op Europees voetbal via de Europe Play-offs. Een succesvolle campagne in de Conference League kan miljoenen opleveren. Geld dat de club meer dan welkom zou zijn in deze uitdagende fase.

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

10:30
1
Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

11:00
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

10:15
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

09:15
Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

10:00
Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

09:30
8
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

07:10
Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

21:20
6
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20
Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

06:00
'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

07:00
Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

23:35
3
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

06:30
1
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

23:07
Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

19:20
3
KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
2
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

22:00
2
'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

21:40
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

21:30
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

20:10
Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

21:00
Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

19:00
Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

20:00
Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

20:20
Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

17:20
Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

19:50
Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

19:40
3
Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

18:20
4

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

