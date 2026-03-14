Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

De zwakke prestaties van Royal Antwerp FC en het mislopen van Play-off 1 zullen komende zomer zwaar doorwegen op de transfermarkt. Voor sportief directeur Marc Overmars wordt het een enorme uitdaging om met beperkte sportieve argumenten toch waarde te creëren.

Meer dan ooit moet Antwerp inzetten op het opleiden en verkopen van spelers. Als zelfbedruipende club is het creëren van meerwaarde essentieel. Dit seizoen werd al voor ongeveer 50 miljoen euro verkocht, met onder meer Senne Lammens en Mahamadou Doumbia als grootste uitgaande transfers. Zij toonden zich vooral in Play-off 1.

Precies daar kijken scouts van clubs uit de G5-competities naar talent, schrijft HLN. De Champions’ Play-offs gelden als een belangrijke graadmeter voor kwaliteit en fysieke weerbaarheid.

Door het missen van Play-off 1 dreigt Antwerp minder in de kijker te lopen. Jong talent zoals Xander Dierckx krijgt minder referentiematchen om zich te tonen. In Play-off 1 kunnen spelers zich bewijzen tegen sterke tegenstanders, wat hun marktwaarde doorgaans verhoogt.

Nieuwe investeerders zijn nodig bij Antwerp

In de recente jaarrekening staat bovendien dat de club in de komende mercato’s (juni 2026 en januari 2027) rekent op uitgaande transfers. Grote klappers lijken echter onwaarschijnlijk, gezien de huidige sportieve situatie. Spelers met potentieel zullen voorlopig nog geen recordbedragen opleveren.

Opvallend is dat Zeno Van Den Bosch transfervrij vertrekt naar Union Berlin, wat sportief en financieel een gevoelige klap is. Toch verwacht de club dit boekjaar een winst van ruim 11 miljoen euro, na vorig seizoen nagenoeg break-even te draaien. Het echte aandachtspunt blijft de cashflow, waarvoor nieuwe investeerders nodig zijn.



De zoektocht naar vers kapitaal is volop bezig. In de jaarrekening vermeldt Antwerp een niet-bindend bod en een ‘letter of interest’. Tegelijk leeft er nog een sprankeltje hoop op Europees voetbal via de Europe Play-offs. Een succesvolle campagne in de Conference League kan miljoenen opleveren. Geld dat de club meer dan welkom zou zijn in deze uitdagende fase.