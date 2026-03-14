Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Anderlecht blijft indruk maken onder Jérémy Taravel. Na de bekerfinale en play-off 1 krijgt de interim-coach nu ook het volle vertrouwen, en daar heeft Johan Boskamp een duidelijke mening over.

Anderlecht is nog steeds ongeslagen sinds Jérémy Taravel overnam als interim-trainer. Afgelopen weekend speelde paars-wit nog gelijk tegen Club Brugge terwijl het ook in de finale van de Croky Cup geraakte onder hem.

Deze week bevestigde Anderlecht het vertrouwen in Taravel: de club gaat door met hem, vanaf nu als hoofdtrainer. "Een terechte beslissing. Hij doet het gewoon prima", laat Johan Boskamp er weinig twijfel over bestaan bij Het Belang van Limburg.

"Nu alleen nog dat diplomaatje gaan halen in Letland en hij kan eraan beginnen", zegt de Nederlander. "Het belangrijkste is dat hij weer voor rust in de tent heeft gezorgd. De bekerfinale en play-off 1 heeft hij al op zak, waardoor de druk er toch een beetje af is."

Anderlecht zit terug in een winning-mood en dat is goed voor de club. Het voetbal is nog niet altijd wat het moet zijn, maar dat komt nu op de tweede plaats. "Ik ben echt benieuwd naar het vervolg."

"Dat hij geen klassiek Anderlecht-voetbal speelt, kan me weinig schelen. Met deze kern kan je daar nog lang op wachten. Wat telt, is dat hij ze eindelijk nog eens laat winnen", aldus Boskamp.