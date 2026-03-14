Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht blijft indruk maken onder Jérémy Taravel. Na de bekerfinale en play-off 1 krijgt de interim-coach nu ook het volle vertrouwen, en daar heeft Johan Boskamp een duidelijke mening over.

Anderlecht is nog steeds ongeslagen sinds Jérémy Taravel overnam als interim-trainer. Afgelopen weekend speelde paars-wit nog gelijk tegen Club Brugge terwijl het ook in de finale van de Croky Cup geraakte onder hem.

Deze week bevestigde Anderlecht het vertrouwen in Taravel: de club gaat door met hem, vanaf nu als hoofdtrainer. "Een terechte beslissing. Hij doet het gewoon prima", laat Johan Boskamp er weinig twijfel over bestaan bij Het Belang van Limburg.

"Nu alleen nog dat diplomaatje gaan halen in Letland en hij kan eraan beginnen", zegt de Nederlander. "Het belangrijkste is dat hij weer voor rust in de tent heeft gezorgd. De bekerfinale en play-off 1 heeft hij al op zak, waardoor de druk er toch een beetje af is."

Anderlecht zit terug in een winning-mood en dat is goed voor de club. Het voetbal is nog niet altijd wat het moet zijn, maar dat komt nu op de tweede plaats. "Ik ben echt benieuwd naar het vervolg."

"Dat hij geen klassiek Anderlecht-voetbal speelt, kan me weinig schelen. Met deze kern kan je daar nog lang op wachten. Wat telt, is dat hij ze eindelijk nog eens laat winnen", aldus Boskamp.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (15/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Jérémy Taravel

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" Goro Goro over Charleroi - OH Leuven: 0-0 Swakke25 Swakke25 over "In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet" Swakke25 Swakke25 over Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben" Andreas2962 Andreas2962 over Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal Ratko Svilar Ratko Svilar over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière André Coenen André Coenen over Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen .. .. over Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Andreas2962 Andreas2962 over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved