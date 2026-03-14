Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

De nieuwste update van Transfermarkt bevestigt wat al langer duidelijk is: Club Brugge KV steekt qua spelerspotentieel met kop en schouders boven de rest uit in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart ziet zijn totale marktwaarde stijgen tot 232,30 miljoen euro, een absolute voorsprong op de concurrentie

Geen enkele andere Belgische club komt zelfs maar in de buurt van dat cijfer. Met een stijging van 14,9 procent ten opzichte van de vorige update is Club Brugge ook de grote winnaar qua waardevermeerdering. Ter vergelijking: nummer twee KRC Genk komt uit op 138,65 miljoen euro, terwijl Union Saint-Gilloise derde staat met 122,50 miljoen euro. Het verschil met blauw-zwart is daarmee bijzonder groot.

Meer dan 130 miljoen euro verschil met Anderlecht

Ook binnen de top van het Belgische voetbal wordt de kloof duidelijk. RSC Anderlecht heeft een totale marktwaarde van 98,75 miljoen euro, terwijl KAA Gent blijft steken op 62,75 miljoen euro. Club Brugge is dus niet alleen de rijkste kern in België, maar ook structureel sterker gewaardeerd dan de traditionele rivalen.

Opvallend is dat meerdere clubs wel groeien, maar nergens in de buurt komen van het Brugse niveau. Royal Antwerp FC stijgt naar 52,95 miljoen euro, Standard naar 46,10 miljoen euro, en ook KVC Westerlo noteert een lichte toename tot 45,45 miljoen euro. Toch blijft de afstand tot de nummer één aanzienlijk.

Verkopen voor meer dan 100 miljoen

De cijfers onderstrepen dat Club Brugge de grootste transferwaarde in zijn kern heeft en dus ook over het meeste verkooppotentieel beschikt. Met een selectie die samen ruim boven de 200 miljoen euro wordt geschat, lijkt blauw-zwart komende zomer klaar om opnieuw stevig te cashen op de internationale markt. De club heeft de troeven in handen om voor een recordbedrag te verkopen.

Alles samen wijst de update erop dat Club Brugge met voorsprong de Belgische markt domineert en sportief én financieel het sterkst staat. Als er deze zomer enkele sterkhouders vertrekken, kan blauw-zwart volgens de huidige waardering mikken op een totale verkoopopbrengst van meer dan 100 miljoen euro, zonder de sportieve kern volledig te ontmantelen. De kloof met de rest van de competitie onderstreept nogmaals de status van Brugge als absolute referentie in België.