Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Club Brugge neemt het zaterdagavond op in een belangrijk duel tegen KVC Westerlo. Voor de Kemphanen staat de top-6 op het spel, voor blauw-zwart gaat het om de leidersplaats voor de start van de play-offs.

Club Brugge staat momenteel drie punten in het krijt bij Union SG en staat daarmee gedeeld tweede met STVV. Het wil de komende twee wedstrijden gebruiken om als het even kan toch nog de leiding te pakken in het klassement.

Club Brugge op volle sterkte naar Westerlo

Jan Ceulemans gaf deze week in voorbeschouwing op het duel tussen zijn twee ex-clubs nog aan dat blauw-zwart het aan haar stand verplicht is om dit seizoen toch wel de titel te gaan pakken in de Jupiler Pro League.

Aan Club Brugge dus om er te staan tegen Westerlo in het Westelse Kuipje. Er zijn alvast geen grote afwezigen in de selectie van 23 spelers - de dag zelf vallen er nog een paar spelers zoals onder meer een derde keeper af.

Geen grote afwezigen - of het zou Ludovit Reis moeten zijn

Wie er ook in Westerlo niet bij zal zijn is Ludovit Reis. Hij was deze week 'the talk of the town' omdat hij misschien wel eens zou moeten gaan vertrekken bij Club Brugge. De middenvelder is compleet fit, maar Ivan Leko laat hem voorlopig links liggen.

Club Brugge gaf de volledige selectie prijs op haar webstek, die u hieronder kan zien.