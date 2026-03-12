Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

Jan Ceulemans heeft een lang verleden bij Club Brugge en KVC Westerlo. Wie is dan ook beter dan hem geplaatst om voor te beschouwen op het belangrijke duel tussen beide ploegen aanstaand weekend?

Voor KVC Westerlo en voor Club Brugge staat er veel op het spel. De Kemphanen willen graag drie punten bijschrijven om toch nog kans te blijven maken op de top-6 en het bijhorende ticket voor de Champions' Play-offs.

Club Brugge en Westerlo hebben de punten nodig

Club Brugge van zijn kant heeft elk punt nodig om er zo goed mogelijk voor te staan in die Champions' Play-offs, om op die manier toch kans te maken op de titel in de strijd met Union SG en STVV onder meer dit seizoen.

Jan Ceulemans heeft dan ook een aantal vurige wensen voor dit seizoen: Westerlo in de top-6 én Club Brugge daarna kampioen. “Als het zo verloopt, dan mag Westerlo van mij nu winnen”, geeft hij aan in Het Nieuwsblad.

Hoe belangrijk wordt de titelstrijd voor Club Brugge?

"Na de halvering van de punten gaat het voor Club dan maar om één puntje. Voor Club is de titel nu absoluut een must. Grijpen ze er opnieuw naast, dan is dat een hele grote ontgoocheling", aldus Ceulemans.



"Grijpt Westerlo naast de top zes, dan zal daar geen haan naar kraaien. Maar soit, na zoveel jaren bij beide clubs is het onmogelijk om het de ene ploeg meer te gunnen dan de andere", wil hij het toch allebei gunnen.