Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

Sven Vandenbroeck is maandag ontslagen door Zulte Waregem na de nederlaag tegen Standard op zondag (0-1). En is dat goed nieuws voor Jelle Vossen?

Hoewel hij vorig seizoen nog een belangrijke pion was in de titel van Zulte Waregem in D1B, werd Jelle Vossen dit seizoen door trainer Sven Vandenbroeck vaak aan de kant gelaten.

De 36-jarige spits kwam in alle competities samen slechts 16 keer in actie, maar verzamelde daarbij amper 478 speelminuten. In die tijd maakte hij twee doelpunten en gaf hij één assist.

Tegen Standard viel hij pas in de slotfase in, maar bracht meteen offensieve impulsen. Hij was zelfs dicht bij het versieren van een strafschop, al werd die uiteindelijk niet toegekend.

Een gespannen relatie tussen Sven Vandenbroeck en Jelle Vossen

De aanvoerder van Zulte Waregem had geen optimale band met Sven Vandenbroeck. Tussen beiden zou er sprake geweest zijn van een soort ego-oorlog. Nochtans is Vossen een speler die het verschil kan maken, bijvoorbeeld door in de laatste twintig minuten in te vallen.



Dit seizoen moest hij het vaak stellen met invalbeurten in de absolute slotfase, zoals zondag toen hij pas één minuut voor het einde van de reguliere speeltijd op het veld kwam. Verandert dat voor de Bilzenaar met een nieuwe coach? Dat wordt snel duidelijk.