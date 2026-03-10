Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

Westerlo staat momenteel negende in de Jupiler Pro League. Met 38 punten staan ze slechts op één puntje van de Champions' Play-offs.

Westerlo op één puntje van de top zes

Westerlo won afgelopen weekend op bezoek bij OH Leuven. Daardoor staan de troepen van trainer Issame Charaï op slechts één puntje van de Champions’ Play-offs.

Er resten nog twee wedstrijden en die zijn echter niet van de minste. “Neen, ik denk dat Westerlo gaat tekortkomen. Het ontvangt nu Club Brugge en sluit af op Standard”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Met 10 op 12 zit de ploeg wel in een heel goede vorm. Ze slikten de voorbije weken maar weinig tegendoelpunten tegen toch wel enkele goede tegenstanders.

Wegzakken

“Ik zag een beeld passeren van de voorzitter die iedereen kwam bedanken. De sfeer bij het familiale Westerlo zit goed”, gaat de analist verder.



Goots ziet hen dan ook een belangrijke rol spelen, al kan dat ook snel keren. “In deze vorm gaat het zeker een rol spelen in Play-off 2, al is dit jaar dikwijls gebleken dat ploegen na een opstoot weer wegzakken.”