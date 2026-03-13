Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop
Foto: © photonews

Racing Genk zette tegen SC Freiburg een knappe stap richting de volgende ronde in de Europa League. Achteraf ging het niet alleen over de zege, maar ook over een opvallende geluksbrenger voor Nicky Hayen.

Racing Genk heeft donderdagavond een mooie zaak gedaan in de Europa League. De Limburgers klopten SC Freiburg met 1-0 na een fantastische knal van Zakaria El Ouahdi.

Ze kwamen ook enkele keren goed weg na defensieve fouten en een knal op de paal. Coach Nicky Hayen kreeg voor de wedstrijd een geluksbrenger. Zou die er iets mee te maken hebben gehad?

Carl Dircksens is bij de Europese wedstrijden van Racing Genk steeds te gast in de studio van Play. Deze keer bezocht hij Hayen al voor de wedstrijddag.

Nicky Hayen kreeg voor Genk-Freiburg opvallend truitje en hield woord na zege

Hij besloot hem zijn eigen Genkse truitje te geven. Daarop werd de tekst "Europa League-winnaar" gedrukt, met als rugnummer 26. De T1 beloofde om het te dragen.

Genk won de partij met 1-0 en nadien toonde Hayen trots dat hij het truitje ook effectief gedragen had. Nu blijft het afwachten of het exemplaar ook de reis maakt naar Freiburg.

Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Freiburg
Zakaria El Ouahdi

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 18/03 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 19/03 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 19/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 19/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 19/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 19/03 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 19/03 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 19/03 Panathinaikos Panathinaikos

