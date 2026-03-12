KRC Genk KRC Genk
1-0
Freiburg Freiburg
gnkKRC Genk
freFreiburg
(Bryan Heynen) Zakaria El Ouahdi 24'
1-0
Datum: 12/03/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Cegeka Arena
KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
74 reacties
KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg
Foto: © photonews

Racing Genk heeft donderdagavond met 1-0 gewonnen van SC Freiburg. De Limburgers konden voor de rust het verschil maken.

Racing Genk nam het donderdagavond op tegen Freiburg in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League. Hayen verraste in zijn basisopstelling: Kongolo verving Sadick. Verder kwam Bibout in de plaats van Mirisola. Sor, Sattlberger en Ito verloren hun plek aan Heynen, Adedeji-Sternberg en Bangoura. 

Genk komt goed weg na blunders en afgekeurde goal

Beide ploegen begonnen met veel intensiteit, maar het was Genk dat de eerste waarschuwing kreeg. Na acht minuten spelen werd Tobias Lawal geklopt door Manzambi, al ging er buitenspel voor aan het doelpunt. De VAR keurde het af.

Achteraan stond het bij Genk alweer op losse schroeven in de openingsfase. Eerst was er Smets die een bal tegen een Duitser aantrapte, waarna het leer richting zijn eigen doel ging. Even later leverde Lawal zomaar in bij een tegenstander, zonder grote gevolgen. Geruststellend was het niet. De Limburgers waren al enkele keren gewaarschuwd na een dik kwartier spelen. 

El Ouahdi met een verschroeiende volley

Maar de Smurfen konden ook gevaarlijk zijn. Na een prachtige combinatie met Heynen nam Zakaria El Ouahdi een volley heerlijk op de slof. Hij knalde snoeihard voorbij Freiburg-doelman Noah Atubolu en deed de Cegeka Arena ontploffen na 24 minuten spelen.

Genk kwam beter en beter in de match, hoe meer de eerste helft vorderde. De Duitse bezoekers kwamen dan weer opvallend zwak voor de dag. Op voorhand werd gezegd dat zij de favoriet waren, maar op het veld viel daar bitter weinig van te merken.

Na de pauze kwam Freiburg iets scherper uit de kleedkamer. Van de aangename eerste helft bleef weinig tot niets over. Echt grote kansen konden we niet meer noteren. Het spel lag vaak stil aangezien de scheidsrechter langs beide kanten bijna ieder contact floot.

Uiteindelijk bleef de 1-0 op het bord staan tot aan het laatste fluitsignaal. Dankzij deze krappe overwinning trekt Genk met een kleine voorsprong naar Freiburg volgende week. Op deze manier tanken de Limburgers ook wat vertrouwen voor de derby tegen STVV. Die wordt zondagnamiddag gespeeld in de Cegeka Arena.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.94 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/27 (44.4%)
El Ouahdi Zakaria  90' 8.01 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/16 (43.8%)
Smets Matte 90' 7.96 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Ndenge Kongolo Josue 77' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Kayembe Joris 77' 7.32 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 36/38 (94.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Heynen Bryan A 90' 7.48 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Adedeji-Sternberg Noah 77' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Heymans Daan 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Karetsas Konstantinos 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Balverliezen: 28
Bibout Aaron 83' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sadick Aliu Mujaid 13' 7.06 -
Steuckers Jarne 0'  
Ito Junya 0'  
Sor Yira Collins 13' 6.5 -
Medina Yaimar 13' 6.99 -
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 7' 6.53  
Yokoyama Ayumu 0'  
Palacios Adrian 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Freiburg Freiburg
Atubolu Noah 90' 6.84 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Treu Philipp 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Ginter Matthias 90' 7.13 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
Ogbus Bruno Ifechukwu   90' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 54/58 (93.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Günter Christian 90' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Osterhage Patrick 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Manzambi Johan 90' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
Beste Jan-Niklas 63' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Suzuki Yuito 71' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Grifo Vincenzo 63' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Matanovic Igor 90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 10/20 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 23
Bank
Lienhart Philipp 0'  
Jung Anthony 0'  
Scherhant Derry 27' 6.17 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Höler Lucas 19' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
Kübler Lukas 0'  
Müller Florian 0'  
Irié Cyriaque 27' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Huth Jannik 0'  
Höfler Nicolas 0'  
Makengo Jordy 0'  
Steinmann Karl 0'  
Tarnutzer Rouven 0'  
Herbeleef KRC Genk - Freiburg

Vooraf

