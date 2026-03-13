Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

Racing Genk hield SC Freiburg op 1-0 en zette zo een mooie stap richting de kwartfinales. Toch kreeg de Europese avond ook een zure nasmaak door het onnodige gele karton van Zakaria El Ouahdi.

Racing Genk heeft een prima uitgangspositie beet in de achtste finales van de Europa League. De Limburgers wonnen de heenwedstrijd tegen SC Freiburg met 1-0 in de Cegeka Arena.

Het werd uiteindelijk een best vlotte zege voor Genk. Voor de pauze liep het gesmeerd en had de score verder kunnen uitlopen. In de tweede helft viel de motor wat stil bij beide teams.

Zakaria El Ouahdi mist terugwedstrijd van Genk tegen Freiburg na onnodige gele kaart

Freiburg zal ongetwijfeld sterker voor de dag komen in eigen huis, volgende week. Voor Genk komt daar nog een extra klap bij: Zakaria El Ouahdi zal de verplaatsing namelijk niet maken. Hij pakte een gele kaart te veel.

Een heel onnodige ook. De flankverdediger trok aan zijn tegenstander om zijn actie vroegtijdig te stoppen. Of hij zelf wist dat hij geschorst ging zijn? "Niet echt", was zijn verrassende antwoord. "Als ik wist dat ik geschorst zou zijn, dan had ik hem niet getrokken. Ik ben heel boos op mezelf", aldus El Ouahdi.

Lees ook... KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg›

Bryan Heynen liet zich ook kort uit over de schorsing van zijn ploegmakker. "Zakaria heeft bewezen wat zijn waarde is. Net zoals bij mij tegen Union (toen Heynen geelgeschorst was n.v.d.r.), moeten er nu anderen opstaan om zijn afwezigheid op te vangen."