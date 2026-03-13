Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

KRC Genk boekte een knappe zege tegen SC Freiburg in de Europa League. Toch kwamen er na afloop ook enkele zorgen bovendrijven, onder meer rond Josue Kongolo.

KRC Genk versierde donderdagavond een goede uitgangspositie in de achtste finales van de Europa League. De Limburgers wonnen met 1-0 van SC Freiburg in de Cegeka Arena.

Zo kunnen ze volgende week met een kleine voorsprong naar Duitsland. Die daar verdedigen zal heel moeilijk worden, want Freiburg komt er ongetwijfeld anders voor de dag. Donderdag stelden ze zelfs wat teleur in Genk.

Met de afwezigheid van Zakaria El Ouahdi wordt het ook niet makkelijker. Hij pakte een gele kaart te veel. Na afloop was hij ook bijzonder boos op zichzelf voor zijn onnodige fout.

Nicky Hayen stelt gerust over Josue Kongolo na Genk-zege tegen Freiburg

Verder waren er wat zorgen om Josue Kongolo. De jonge centrale verdediger mocht in de plaats van Mujaid Sadick starten, die op de bank plaatsnam. Een kwartier voor het einde ging hij plots zitten en moest hij gewisseld worden.

Volgens trainer Nicky Hayen was er niets serieus aan de hand. "Josue zat er gewoon helemaal door. Dat is reden waarom we hem, en Kayembe, van het veld haalden." Kongolo is dus gewoon fit voor de wedstrijd tegen STVV. Of hij zal starten valt nog af te wachten.