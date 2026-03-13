Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| Reageer
Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de Europese zege tegen Freiburg schakelt Racing Genk meteen door naar de derby tegen STVV. In Limburg stijgt de spanning, terwijl Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi allebei duidelijke taal spreken.

De derbykoorts stijgt overal in Limburg. STVV kon de ogen al vanaf maandag richten op de verplaatsing naar Genk. Bij Racing moest er eerst nog een Europese wedstrijd tegen Freiburg worden afgewerkt.

De Smurfen wonnen uiteindelijk met 1-0 en werken vanaf vandaag volop toe naar de derby. "Voor ons is het de belangrijkste wedstrijd van het jaar", stelt Zakaria El Ouahdi bij ons. "We gaan echt alles geven voor onszelf én voor de supporters."

Ook Bryan Heynen kijkt met veel zin uit naar de komst van de rivaal. "Het leeft sowieso in Genk. We hebben na de wedstrijd nog gezien hoe graag de supporters willen dat we winnen. Het is ons zeker duidelijk gemaakt. De enige optie is winnen", zegt de Genkse kapitein.

Als we de vraag stellen wie favoriet is, krijgen we verschillende antwoorden. Aanvoerder Heynen wil de druk wat afhouden. "In een derby is er nooit een favoriet", vertelde hij. "In het verleden werd al vaak bewezen dat het een beladen wedstrijd is tussen twee ploegen die absoluut voor de winst gaan. Dat gaat zondag niet anders zijn."

Voor El Ouahdi bestaat er dan weer weinig twijfel over. "Wij zijn favoriet natuurlijk. Oké, zij doen het goed, maar we spelen wel in ons eigen stadion. Hier zijn wij de baas", aldus de enthousiaste rechtsachter.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Freiburg
Bryan Heynen
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

06:45
11:20
22:52
17:00
16:45
16:30
00:12
15:45
16:00
15:30
1
15:00
3
14:40
2
13:00
14:20
1
13:30
14:00
6
13:15
12:40
1
12:20
1
12:00
4
11:00
10:15
10:30
2
10:00
09:30
1
09:00
1
08:40
3
08:20
1
08:00
6
07:40
07:20
1
07:00
06:30
4
23:00
1
22:02
22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 18/03 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 19/03 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 19/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 19/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 19/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 19/03 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 19/03 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 19/03 Panathinaikos Panathinaikos

Nieuwste reacties

Fil Brazil Fil Brazil over DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op The Purple Knight The Purple Knight over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes kukeluku kukeluku over Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis" kukeluku kukeluku over Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club Joe Joe over Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling Joe Joe over DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved