Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

Na de Europese zege tegen Freiburg schakelt Racing Genk meteen door naar de derby tegen STVV. In Limburg stijgt de spanning, terwijl Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi allebei duidelijke taal spreken.

De derbykoorts stijgt overal in Limburg. STVV kon de ogen al vanaf maandag richten op de verplaatsing naar Genk. Bij Racing moest er eerst nog een Europese wedstrijd tegen Freiburg worden afgewerkt.

De Smurfen wonnen uiteindelijk met 1-0 en werken vanaf vandaag volop toe naar de derby. "Voor ons is het de belangrijkste wedstrijd van het jaar", stelt Zakaria El Ouahdi bij ons. "We gaan echt alles geven voor onszelf én voor de supporters."

Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi blikken op hun manier vooruit op derby tegen STVV

Ook Bryan Heynen kijkt met veel zin uit naar de komst van de rivaal. "Het leeft sowieso in Genk. We hebben na de wedstrijd nog gezien hoe graag de supporters willen dat we winnen. Het is ons zeker duidelijk gemaakt. De enige optie is winnen", zegt de Genkse kapitein.

Als we de vraag stellen wie favoriet is, krijgen we verschillende antwoorden. Aanvoerder Heynen wil de druk wat afhouden. "In een derby is er nooit een favoriet", vertelde hij. "In het verleden werd al vaak bewezen dat het een beladen wedstrijd is tussen twee ploegen die absoluut voor de winst gaan. Dat gaat zondag niet anders zijn."

Voor El Ouahdi bestaat er dan weer weinig twijfel over. "Wij zijn favoriet natuurlijk. Oké, zij doen het goed, maar we spelen wel in ons eigen stadion. Hier zijn wij de baas", aldus de enthousiaste rechtsachter.