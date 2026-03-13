Reactie Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk

Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk
Racing Genk heeft met een 1-0-zege tegen SC Freiburg een mooie stap gezet richting de volgende ronde in de Europa League. Na afloop klonk er bij Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi vooral tevredenheid over de prestatie.

Racing Genk heeft donderdagavond met 1-0 gewonnen van SC Freiburg. De Limburgers versierden op die manier een mooie uitgangspositie voor de terugwedstrijd, die volgende week gepland staat in Duitsland.

"Ik denk dat het een verdiende overwinning was", vertelde Bryan Heynen ons na afloop. "We speelden een heel goede eerste helft en kwamen ook verdiend op voorsprong."

Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi tevreden na belangrijke zege van Genk tegen Freiburg

Na de pauze viel al het spektakel weg. "Het was een gesloten tweede helft nadien, maar van beide kanten kwam er praktisch geen gevaar meer", analyseerde de Genkse aanvoerder. Voor hem kwam de clash met Freiburg ook best nipt.

"Ik heb slechts één dag getraind want ik ben ziek geweest", vertelde Heynen. "Maar goed, het verliep prima en ik ben blij dat ik er opnieuw bij was." Of hij voldoende genezen is om zijn ploeg zondag te leiden tegen STVV? "Ja, dat moet lukken", lachte de aanvoerder.

Ook matchwinnaar Zakaria El Ouahdi zag dat het een vlotte zege was. "We hebben een topwedstrijd gespeeld. De coach had heel weinig te zeggen tijdens de rust, dus dat is altijd een goed teken", klonk het bij de flankverdediger.

Lees ook... KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

Genk trekt zo met vertrouwen naar de terugmatch in Duitsland, al lijkt de klus nog lang niet geklaard. Met een krappe voorsprong en Freiburg dat in eigen huis ongetwijfeld anders voor de dag zal komen, wacht volgende week opnieuw een stevige Europese test.

