Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

RC Strasbourg houdt rekening met een vertrek van Mike Penders en kijkt daarom rond naar een mogelijke opvolger. Daarbij is de Franse club uitgekomen bij Standard-doelman Matthieu Epolo.

Mike Penders wordt momenteel uitgeleend aan het Franse RC Strasbourg. De Belgische doelman is nog steeds eigendom van Chelsea, dat hem afgelopen seizoen na één optreden bij de A-ploeg al kocht van KRC Genk.

Dat hij een prima doelman is met een enorm potentieel staat buiten discussie, maar daar heeft Strasbourg volgend seizoen allicht niet veel meer aan. De uitleenbeurt loopt op zijn einde en voorlopig lijkt dat definitief.

Dan wordt Penders opnieuw uitgeleend of keert hij terug naar Chelsea om daar een meerwaarde te betekenen. Ondertussen speurt Strasbourg al naar alternatieven. De Franse club kwam uit bij de Jupiler Pro League.

RC Strasbourg ziet in Matthieu Epolo mogelijke opvolger van Mike Penders

Volgens Jeunes Footeux denkt Strasbourg namelijk een Matthieu Epolo van Standard. Vooral zijn positie kiezen en anticipatie, zijn reacties op de lijn en zijn vermogen om kalm te blijven onder druk zouden indruk hebben gemaakt bij de club.


Of Standard zin heeft in een verkoop blijft maar de vraag. In oktober verlengde de 21-jarige Belg zijn contract nog tot juni 2026 bij de Rouches. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vijf miljoen euro.

