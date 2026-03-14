Datum: 14/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

Westerlo en Club Brugge staan zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. Ivan Leko moet Mechele op de bank laten starten, hij is ziek. Jorne Spileers komt in zijn plaats.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   0' 3" 
Brandon Morren vanuit 't Kuipje
Discussieer live mee!
1
 Westerlo - Club Brugge: 0-0
20:44
 Voorlopig bedekt heel wat rook het veld vanwege een sfeeractie van de thuisploeg.
Westerlo (Westerlo - Club Brugge)
Westerlo: Andreas Jungdal - Seiji Kimura - Roman Neustädter - Emin Bayram - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Josimar Alcocer - Isa Sakamoto - Shunsuke Saito - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Michée Ndembi - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

Club Brugge (Westerlo - Club Brugge)
Club Brugge: Simon Mignolet - Joaquin Seys - Jorne Spileers - Joel Ordonez - Kyriani Sabbe - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Vooraf

Brandon Morren

| Reageer
Foto: © photonews

Westerlo en Club Brugge staan zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. De Kemphanen blijven jagen op de top zes, terwijl blauw-zwart de druk op de leiders wil opvoeren.

Zaterdagavond nemen KVC Westerlo en Club Brugge het tegen elkaar op. Het zal een belangrijke wedstrijd worden want voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel. Allebei hebben ze andere doelen.

De Kemphanen tellen 38 punten in het klassement, evenveel als KRC Genk en Standard. Met vier punten achterstand op de top 6 is alles nog mogelijk, en dat beseffen ze goed op 't Kuipje. Het moet nog wel rekenen op andere ploegen om punten te laten vallen. 

Westerlo gaat nog voor de Champions' Play-offs

Club Brugge staat tweede in de stand met 57 punten, drie minder dan leider Union SG en net zoveel als STVV. Blauw-zwart zal proberen om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten.

Club maakte zijn selectie daags voor de clash al bekend en daarin valt weinig op. Ludovit Reis is er niet bij, al hoeft dat geen grote verrassing te zijn. Ivan Leko lijkt niet echt meer op hem te rekenen.

Na zijn schorsing kan Nacho Ferri opnieuw spelen bij Westerlo, waar Clinton Nsiala nog geschorst is na zijn slag in het gezicht van Union-speler Marc Giger.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved