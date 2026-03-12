Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes
De frustraties van Pedro Neto tijdens het Champions League-duel met Paris Saint-Germain kunnen Chelsea nog duur komen te staan. De Portugese aanvaller duwde een ballenjongen na het verloren uitduel, en de UEFA heeft nu een onderzoek geopend.

Direct na de wedstrijd bood Neto zijn excuses aan. Tegenover TNT Sports zei hij dat hij zijn wedstrijdshirt aan de ballenjongen had gegeven en veel spijt had van zijn actie. “Het was niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen", verklaarde de aanvaller.

De Europese voetbalbond startte een tuchtprocedure wegens onsportief gedrag. Het incident gebeurde in het Parc des Princes, waar Chelsea met 5-2 verloor van de Parijzenaars. Naast de duw ontstond er ook een klein opstootje, dat door de UEFA wordt meegenomen in het onderzoek.

Pedro Neto kan nog geschorst worden door UEFA

Het is nog onduidelijk welke sancties Neto zal krijgen. Mogelijk kan hij de return op Stamford Bridge niet meespelen en vanaf de tribune moeten volgen.

Chelsea moet de achterstand van 5-2 zien goed te maken om nog kans te maken op de kwartfinale van het miljardenbal.


Trainer en teamgenoten van Chelsea hebben tot nu toe geen commentaar gegeven op het incident. Neto blijft voorlopig wel inzetbaar voor andere wedstrijden, zolang de UEFA geen tijdelijke maatregelen oplegt.

Volg Chelsea - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (17/03).

