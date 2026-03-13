Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Víctor Font, presidentskandidaat bij Barcelona, presenteerde deze week zijn ambitieuze plannen voor de club in een interview met SER Catalunya. Hij liet zich niet onbetuigd en noemde daarbij grote namen zoals Erling Haaland, Lionel Messi en Pep Guardiola.

Font benadrukte dat Barcelona op lange termijn mikt op de Noorse spits van Manchester City. “We kijken verder dan de korte termijn. We praten over een van de beste spitsen ter wereld. Real Madrid wil hem ook, maar wij werken eraan om hem naar Barcelona te halen. Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt. Real Madrid kan Haaland niet betalen, maar wij wel.”

De zaakwaarnemer van Haaland, Rafaela Pimenta, reageerde meteen en temperde de verwachtingen. “Er is absoluut geen contact geweest, noch met Erling Haaland, noch met de directie van Barcelona, over een mogelijke transfer. Alles gaat heel goed met hem bij Manchester City en we hebben echt niets te bespreken over een transfer.”

Victor Font wil Lionel Messi laten terugkeren

Naast Haaland sprak Font ook over een mogelijke terugkeer van Lionel Messi. Hij stelde dat een verzoening tussen Messi en huidig voorzitter Joan Laporta uitgesloten is. “Leo heeft zijn positie al duidelijk gemaakt: er komt geen verzoening met Laporta. Ik heb met de juiste mensen gesproken om mijn project uit te voeren, zodat Messi zo snel mogelijk kan terugkeren.”

Font ziet in Messi een manier om het merk Barcelona te versterken, vergelijkbaar met Nike en Michael Jordan. “We zouden de merken Messi en Barcelona kunnen verbinden. Misschien zelfs met een soort ‘last dance’, al weet ik dat hij daar zelf twijfels over heeft", aldus de kandidaat.


Ook Pep Guardiola maakt deel uit van Font zijn toekomstvisie. “Pep is menselijk en kan fouten maken, maar zijn succes bij Barcelona is onmiskenbaar. Hij zou onze club sterker kunnen maken en een rol kunnen spelen in de sportieve structuur, bijvoorbeeld in de jeugdopleiding", aldus Font.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Barcelona
Lionel Messi

Meer nieuws

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

10:00
Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

09:30
🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

08:00
3
Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

07:20
1
Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

09:00
Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

07:00
Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

08:40
2
Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

08:20
Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

07:40
Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf" Reactie

Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

06:45
KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

22:52
Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

23:00
Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

22:30
2
Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

22:02
Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

21:40
2
Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

21:20
Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

20:40
23
Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

21:00
1
"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

20:20
La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

20:00
3
Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

19:40
1
KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

19:20
1
Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

18:40
5
Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

19:00
'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

18:20
3
Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk Reactie

Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk

00:12
Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

18:00
1
Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

15:00
De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

17:40
12
Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

16:30
Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

17:20
DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

17:00
6
KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

16:00
Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

15:30
📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

15:15
Ineens gelooft ook helemaal afgeschreven dure Anderlecht-miskoop in tweede kans, net zoals Rits

Ineens gelooft ook helemaal afgeschreven dure Anderlecht-miskoop in tweede kans, net zoals Rits

14:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 30
Sunderland Sunderland 14/03 Brighton Brighton
Burnley Burnley 14/03 Bournemouth Bournemouth
Chelsea Chelsea 14/03 Newcastle United Newcastle United
Arsenal Arsenal 14/03 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 14/03 Manchester City Manchester City
Crystal Palace Crystal Palace 15/03 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 15/03 Fulham Fulham
Manchester United Manchester United 15/03 Aston Villa Aston Villa
Liverpool FC Liverpool FC 15/03 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 16/03 Wolverhampton Wolverhampton

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" FCBalto FCBalto over KRC Genk - Freiburg: 1-0 André Coenen André Coenen over 'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie' André Coenen André Coenen over Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen wolfskin wolfskin over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Shake spier Shake spier over Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van Impala Impala over Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels Ratko Svilar Ratko Svilar over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract Stigo12 Stigo12 over La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor Stigo12 Stigo12 over Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved