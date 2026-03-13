Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

Víctor Font, presidentskandidaat bij Barcelona, presenteerde deze week zijn ambitieuze plannen voor de club in een interview met SER Catalunya. Hij liet zich niet onbetuigd en noemde daarbij grote namen zoals Erling Haaland, Lionel Messi en Pep Guardiola.

Font benadrukte dat Barcelona op lange termijn mikt op de Noorse spits van Manchester City. “We kijken verder dan de korte termijn. We praten over een van de beste spitsen ter wereld. Real Madrid wil hem ook, maar wij werken eraan om hem naar Barcelona te halen. Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt. Real Madrid kan Haaland niet betalen, maar wij wel.”

De zaakwaarnemer van Haaland, Rafaela Pimenta, reageerde meteen en temperde de verwachtingen. “Er is absoluut geen contact geweest, noch met Erling Haaland, noch met de directie van Barcelona, over een mogelijke transfer. Alles gaat heel goed met hem bij Manchester City en we hebben echt niets te bespreken over een transfer.”

Victor Font wil Lionel Messi laten terugkeren

Naast Haaland sprak Font ook over een mogelijke terugkeer van Lionel Messi. Hij stelde dat een verzoening tussen Messi en huidig voorzitter Joan Laporta uitgesloten is. “Leo heeft zijn positie al duidelijk gemaakt: er komt geen verzoening met Laporta. Ik heb met de juiste mensen gesproken om mijn project uit te voeren, zodat Messi zo snel mogelijk kan terugkeren.”

Font ziet in Messi een manier om het merk Barcelona te versterken, vergelijkbaar met Nike en Michael Jordan. “We zouden de merken Messi en Barcelona kunnen verbinden. Misschien zelfs met een soort ‘last dance’, al weet ik dat hij daar zelf twijfels over heeft", aldus de kandidaat.



Ook Pep Guardiola maakt deel uit van Font zijn toekomstvisie. “Pep is menselijk en kan fouten maken, maar zijn succes bij Barcelona is onmiskenbaar. Hij zou onze club sterker kunnen maken en een rol kunnen spelen in de sportieve structuur, bijvoorbeeld in de jeugdopleiding", aldus Font.