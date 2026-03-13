Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Het is de laatste paar maanden vaak de spuigaten uitgelopen, met dank aan de (bezoekende) fans. En De Lijn is het nu beu, waardoor de voetbalsupporters niet langer moeten hopen op busvervoer. Een ingrijpende beslissing, waar de burgemeester het niet mee eens is.

Vervoersmaatschappij De Lijn zal vanaf het volgende voetbalseizoen geen bussen meer inleggen voor het gratis vervoer van voetbalsupporters. Dat liet Het Nieuwsblad weten, naar aanleiding van een aantal parlementaire vragen die donderdag in het Vlaams Parlement werden gesteld.

De Lijn schaft busvervoer in Brugge af voor voetbalsupporters

Tegen Barcelona brandde een lijnbus helemaal uit in november en ook de wedstrijden tegen Marseille en Atlético Madrid zorgden dit seizoen voor de nodige problemen en dus ook de nodige schade. En dus is het nu over en sluiten, zo klinkt het.

Niet iedereen is het daar echter mee eens. In Brugge zelf zijn ze net niet van hun stoel gevallen, omdat ze daar nog altijd wilden praten met De Lijn en ze er nog hoopten dat er nog een oplossing voor de toekomst uit de bus zou vallen.

Blijft busvervoer de beste manier om bezoekende supporters naar het stadion te brengen?

“Busvervoer blijft de beste manier om bezoekende supporters van de stad naar het stadion te brengen. Een optocht onder politiebegeleiding houdt immers veel meer risico’s in", aldus burgemeester Dirk De Fauw in Het Nieuwsblad.



"Er zijn meer manschappen nodig, er is een grotere kans op vandalisme en supporters kunnen gemakkelijker in confrontatie komen met supporters van de thuisploeg. En niet te vergeten: zo’n optocht over de weg heeft een grote impact op de mobiliteit. Ook het openbaar vervoer krijgt dan te maken met grote vertragingen."