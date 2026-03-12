De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

Het is de laatste paar maanden vaak de spuigaten uitgelopen, met dank aan de (bezoekende) fans. En De Lijn is het nu beu, waardoor de voetbalsupporters niet langer moeten hopen op busvervoer. Een ingrijpende beslissing.

Vervoersmaatschappij De Lijn zal vanaf het volgende voetbalseizoen geen bussen meer inleggen voor het gratis vervoer van voetbalsupporters. Dat laat Het Nieuwsblad weten, naar aanleiding van een aantal parlementaire vragen die donderdag in het Vlaams Parlement werden gesteld.

Meermaals schade toegebracht tijdens de Europese wedstrijden van Club Brugge

Dit seizoen waren er wél nog gratis bussen te vinden in Brugge voor de Europese wedstrijden, maar dat zal volgend seizoen door een aantal incidenten niet meer het geval zijn. Bij verschillende wedstrijden liep het namelijk verkeerd.

Tegen Barcelona brandde een lijnbus helemaal uit in november en ook de wedstrijden tegen Marseille en Atlético Madrid zorgden dit seizoen voor de nodige problemen en dus ook de nodige schade. En dus is het nu over en sluiten, zo klinkt het.

Hoe moet het nu verder met het vervoer van en naar Club Brugge?

N-VA-parlementslid Bert Maertens bond de kat de bel aan na klachten van de socialistische vakbond ACOD. Minister van Mobiliteit Annick De Ridder van dezelfde partij had meteen haar antwoord klaar en liet weten dat De Lijn al voor dit seizoen had aangegeven dat het wel eens het laatste seizoen zou gaan worden.



De stad Brugge, de politie en Club Brugge zijn nu aan het bekijken hoe het vervoer in de toekomst kan georganiseerd worden. "Het ging niet om kleine incidenten, al is er nog geen exact cijfer van de schade", aldus nog De Ridder volgens de krant.