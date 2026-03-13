Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

SK Beveren realiseerde afgelopen weekend na de promotie ook de titel in de Challenger Pro League. De Waaslanders mogen volgend seizoen aantreden in op het hoogste niveau in België. Kapitein Laurent Jans blikt al trots terug op het seizoen, al is het nog niet volledig achter de rug.

"Mijn droom was om Beveren terug te brengen naar het hoogste niveau", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "We hebben met z’n allen een unieke prestatie geleverd. Naar de buitenwereld hebben we onze ambities nooit uitgesproken."

Laurent Jans staat open voor nieuw contract bij SK Beveren na ongeslagen titeljaar

"Intern was het doel wel duidelijk", gaat de aanvoerder van Bevern verder. Het is echt wel bijzonder om nu ongeslagen kampioen te spelen." Maar nu ligt er nog een ander dossier op tafel.

Het contract van Jans loopt aan het einde van het seizoen af. "Het bureau van Bob Peeters is een beetje verderop. Ik ga niet liegen. Ik voel mij hier heel goed en sta open om bij te tekenen."



"Voorlopig hebben we nog geen gesprekken gehad. Ik wilde me eerst focussen op deze belangrijke wedstrijden. Nu de titel binnen is, kunnen we praten", besluit Jans.