Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SK Beveren kroonde zich na de promotie ook tot kampioen in de Challenger Pro League. Terwijl de club al vooruitblikt naar 1A, laat kapitein Laurent Jans zich ook uit over zijn eigen toekomst.

SK Beveren realiseerde afgelopen weekend na de promotie ook de titel in de Challenger Pro League. De Waaslanders mogen volgend seizoen aantreden in op het hoogste niveau in België. Kapitein Laurent Jans blikt al trots terug op het seizoen, al is het nog niet volledig achter de rug.

"Mijn droom was om Beveren terug te brengen naar het hoogste niveau", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "We hebben met z’n allen een unieke prestatie geleverd. Naar de buitenwereld hebben we onze ambities nooit uitgesproken."

Laurent Jans staat open voor nieuw contract bij SK Beveren na ongeslagen titeljaar

"Intern was het doel wel duidelijk", gaat de aanvoerder van Bevern verder. Het is echt wel bijzonder om nu ongeslagen kampioen te spelen." Maar nu ligt er nog een ander dossier op tafel.

Het contract van Jans loopt aan het einde van het seizoen af. "Het bureau van Bob Peeters is een beetje verderop. Ik ga niet liegen. Ik voel mij hier heel goed en sta open om bij te tekenen."


"Voorlopig hebben we nog geen gesprekken gehad. Ik wilde me eerst focussen op deze belangrijke wedstrijden. Nu de titel binnen is, kunnen we praten", besluit Jans.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge NXT - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (14/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 14/03 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 14/03 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 14/03 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 14/03 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 15/03 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 15/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over KAA Gent - Zulte Waregem: 1-0 CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover Andreas2962 Andreas2962 over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière Venom#13 Venom#13 over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Andreas2962 Andreas2962 over Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes Standard 2.0 Standard 2.0 over Antwerp - Standard: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved