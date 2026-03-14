Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

KAA Gent pakte tegen SV Zulte Waregem een belangrijke overwinning, maar één fase sprong er bovenuit: de penaltysave van Davy Roef. Bij een 1-0-stand dook de doelman uitstekend naar de hoek en hield hij de strafschop van Jeppe Erenbjerg uit zijn doel.

Roef staat al langer bekend als een echte penaltyspecialist in het Belgische voetbal. Toch moest hij naar eigen zeggen even wachten op een nieuwe redding vanaf elf meter. “De vorige was tegen Cercle Brugge, denk ik”, vertelde hij achteraf met een glimlach. “En daarvoor was het eigenlijk al heel lang geleden.”

De Gent-doelman kon het na de match niet laten om er een kwinkslag aan toe te voegen. “Ik zei in de analyse van de penalty’s tegen keeperstrainer Bart Van Tornhout dat ik er precies geen meer pakte”, lachte Roef. “En sinds ik dat gezegd heb, heb ik er twee gepakt. Ik had dat vroeger moeten zeggen."

Roef voelde waar Erenbjerg zou trappen

Volgens Roef had hij zich wel degelijk goed voorbereid op waar Erenbjerg zou trappen. “We analyseren dat natuurlijk. Ik denk dat die hoek zijn favoriete is”, klonk het. “Ze zijn wel naar beide kanten getrapt, maar mijn gevoel was dat hij daar zou trappen.”

Daarom twijfelde de doelman geen seconde toen de bal op de stip ging. “Ik ben er gewoon vol voor gegaan”, vertelde hij. Die keuze bleek de juiste: met een knappe duik hield hij Gent na de handsbal van Hashioka op voorsprong in een cruciale fase van de wedstrijd.

Lees ook... Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"›

Met die redding bevestigt Roef opnieuw zijn reputatie als strafschoppenkiller in de Jupiler Pro League. En als het van hem afhangt, mag het nu wat sneller gaan. "Al krijg ik het liefst nog geen strafschoppen tegen", besloot hij met een knipoog.