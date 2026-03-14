🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

Alexis Saelemaekers is aan een goed seizoen bezig bij AC Milan. Onze landgenoot voelt zich duidelijk in zijn sas, ook naast het veld.

Saelemaekers is zo goed als een vaste basispion bij Milan. Hij startte in de Serie A al 25 keer in de basis en was daarin al goed voor twee goals en vier assists.

Hij komt zo opnieuw bovendrijven in Milaan na uitleenbeurten aan Bologna en AS Roma. Voor die clubs kwam hij respectievelijk 32 en 31 keer in actie met vier en zeven goals als resultaat.

Saelemaekers praat uitstekend Italiaans

Saelemaekers lijkt zijn draai echter opnieuw te hebben gevonden in Milaan en maakt ook naast het veld indruk. Zo is in een fimpje van DAZN te zien hoe de Rode Duivel op bezoek gaat bij enkele jeugdspeelsters van AC Milan.

Saelemaekers richt zich daarin tot Giorgia, een meisje dat verdrietig was omdat ze een penalty had gemist. "Jij was de moedigste, want een penalty nemen, vereist veel moed. Ik heb er nog nooit één genomen. Dus jij bent al moediger dan ik", vertelt hij haar.

Wat ook opvalt, is dat Saelemaekers dat doet in uitstekend Italiaans. Na al die jaren maakt hij indruk in Italië en lijkt hij zich steeds beter te voelen in de Laars. En met een contract tot midden 2031 is zijn Milanese avontuur nog niet meteen afgelopen.



