Lorenz Lomme
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan
Alexis Saelemaekers is aan een goed seizoen bezig bij AC Milan. Onze landgenoot voelt zich duidelijk in zijn sas, ook naast het veld.

Saelemaekers is zo goed als een vaste basispion bij Milan. Hij startte in de Serie A al 25 keer in de basis en was daarin al goed voor twee goals en vier assists.

Hij komt zo opnieuw bovendrijven in Milaan na uitleenbeurten aan Bologna en AS Roma. Voor die clubs kwam hij respectievelijk 32 en 31 keer in actie met vier en zeven goals als resultaat.

Saelemaekers praat uitstekend Italiaans

Saelemaekers lijkt zijn draai echter opnieuw te hebben gevonden in Milaan en maakt ook naast het veld indruk. Zo is in een fimpje van DAZN te zien hoe de Rode Duivel op bezoek gaat bij enkele jeugdspeelsters van AC Milan.

Saelemaekers richt zich daarin tot Giorgia, een meisje dat verdrietig was omdat ze een penalty had gemist. "Jij was de moedigste, want een penalty nemen, vereist veel moed. Ik heb er nog nooit één genomen. Dus jij bent  al moediger dan ik", vertelt hij haar.

Wat ook opvalt, is dat Saelemaekers dat doet in uitstekend Italiaans. Na al die jaren maakt hij indruk in Italië en lijkt hij zich steeds beter te voelen in de Laars. En met een contract tot midden 2031 is zijn Milanese avontuur nog niet meteen afgelopen.

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

