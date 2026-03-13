KAA Gent opgeschrikt door vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

KAA Gent ontvangt vanavond Zulte Waregem. Die wedstrijd ging later van start door een medisch noodgeval en werd de dag ervoor ontsierd door vandalisme.

Zo was er een medisch noodgeval met een fan die onwel werd voor de wedstrijd en gereanimeerd moest worden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de eerste medische zorgen toe te dienen.

Uiteindelijk werd de fan het stadion uitgedragen, onder luid applaus van de Planet Group Arena. In de rand van de wedstrijd viel er de nacht voor het duel nog iets op te merken.

Planet Group Arena getroffen door vandalisme

Zo schrijft Het Nieuwsblad dat onbekenden de Planet Group Arena gisterennacht bekladden. Ze brachten graffiti aan op het stadion. Het is momenteel niet duidelijk wie achter het vandalisme zit.

Het hield de Buffalo's alvast niet tegen om tegen Zulte Waregem op zoek te gaan naar een ticket voor PO I. De thuisploeg leidde bij de rust met 1-0 en die stand staat ondertussen nog altijd op het bord.

Als Gent wint, zet het een grote stap naar de Champions' Play-offs. Het heeft alles dan nog steeds in handen voor de verplaatsing naar Dender, dat nog altijd de hekkensluiter is. Maar dit alles verbleekt uiteraard ten opzichte van de toestand van de onwel geworden supporter, waarvan we hopen dat hij er snel bovenop komt.