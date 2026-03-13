Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

In aanloop naar de wedstrijd in en tegen Gent verwachtte Hein Vanhaezebrouck een doodnerveus KVM, stelde hij bij Sporza. In elk geval was KVM niet op zijn best. Fred Vanderbiest sloot niet uit dat die nervositeit effectief een rol speelde. Hoe bekijkt hij dat voor dit weekend?

"Als je het niveau gehaald had uit de thuiswedstrijd tegen Genk of zoals in La Louvière, dan trek je die wedstrijd misschien wel naar je toe", komt hij nog eens terug op de match in de Planet Group Arena. Het was dus een van die dagen waarop KVM zijn niveau niet haalde. "Waar is dat aan te wijten? Dat kan de stress of de omstandigheden zijn."

"We hebben een jonge groep, met spelers die heel weinig ervaring hebben op dat niveau", beseft Vanderbiest. "Dat zal dit weekend niet anders zijn, hoewel we thuis spelen. Ik heb de spelers de hele week op het hart gedrukt om geen stress te hebben, want wat ze tot nu toe al gedaan hebben, is fantastisch. Wie begin dit seizoen zei dat we daar nu zouden staan, die 'staken ze weg'."

Vanderbiest let op uiting van emoties bij spelers

Merkt hij in de omgang met zijn spelers eigenlijk signalen van stress of niet? "Ik hoor vooral veel lawaai, veel geroep en veel getier. Alles wat uitvergroten. Dat is ook niet altijd goed. Willen uiten dat je er geen last van hebt, kan ook een teken zijn van stress. Laat ze maar doen, dat leidt af. Ikzelf? Ik ben rustig. Het seizoen is geslaagd, hè."

Zijn er nog dingen die hij kan doen om de druk weg te nemen? "Weinig. Gewoon de positieve dingen benadrukken en gewoon doen. Je moet geen dingen doen die je anders nooit doet. Hier en daar kun je misschien eens iets aanpassen. Andere uren of andere momenten inlassen." Voorts worden er geen gekke dingen gedaan in Mechelen.

Geen gekke dingen in Mechelen

De tijd van tovenaar Bacar (in het tijdperk Willy Vanden Wijngaert, red.) is duidelijk al lang geleden. Er wordt ook niet met wierookstokjes rondgelopen, zoals Adrian Bertaccini gedaan heeft bij tegenstander Anderlecht, om de negatieve energie te verdrijven. "Neen, daar gaan we niet aan meedoen", aldus Vanderbiest.