'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

Lorenz Lomme
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FCV Dender EH zou aan het einde van het seizoen weleens afscheid kunnen gaan nemen van Bruny Nsimba. Eén bepaalde club uit de Jupiler Pro League zou interesse tonen.

De topschutter van Dender zal volgend seizoen mogelijk niet meer voor de club spelen. Nsimba heeft een contract dat afloopt in juni en kan op interesse rekenen uit de Jupiler Pro League.

Dit seizoen was de 25-jarige aanvaller al goed voor 8 doelpunten en 4 assists. Hij is daarmee de productiefste aanvaller van Dender, voor Kvet (5 goals) en Toshevski (4 goals).

Nsimba naar Cercle Brugge?

Volgens La Dernière Heure zou Cercle Brugge nu interesse hebben in Nsimba. De Vereniging verkent zijn aanvallende opties voor het komende seizoen en denkt in die context aan de topschutter van Dender.

Op dit moment staat Nsimba aan de kant. De aanvaller kampt met een scheur in de hamstrings en zal waarschijnlijk pas tijdens de Relegation Play-offs zijn rentree vieren.


Zijn terugkeer zou cruciaal kunnen zijn voor Dender. Als hekkensluiter zal de club moeten vechten voor behoud, mogelijk ook tegen Cercle Brugge. Groen-zwart is eveneens verwikkeld in een felle degradatiestrijd. Naast Cercle, dat vorige zomer al aan de aanvaller dacht, zouden nog clubs geïnteresseerd zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over KAA Gent - Zulte Waregem: 1-0 CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover Andreas2962 Andreas2962 over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière Venom#13 Venom#13 over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Andreas2962 Andreas2962 over Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes Standard 2.0 Standard 2.0 over Antwerp - Standard: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved