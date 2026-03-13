'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

FCV Dender EH zou aan het einde van het seizoen weleens afscheid kunnen gaan nemen van Bruny Nsimba. Eén bepaalde club uit de Jupiler Pro League zou interesse tonen.

De topschutter van Dender zal volgend seizoen mogelijk niet meer voor de club spelen. Nsimba heeft een contract dat afloopt in juni en kan op interesse rekenen uit de Jupiler Pro League.

Dit seizoen was de 25-jarige aanvaller al goed voor 8 doelpunten en 4 assists. Hij is daarmee de productiefste aanvaller van Dender, voor Kvet (5 goals) en Toshevski (4 goals).

Nsimba naar Cercle Brugge?

Volgens La Dernière Heure zou Cercle Brugge nu interesse hebben in Nsimba. De Vereniging verkent zijn aanvallende opties voor het komende seizoen en denkt in die context aan de topschutter van Dender.

Op dit moment staat Nsimba aan de kant. De aanvaller kampt met een scheur in de hamstrings en zal waarschijnlijk pas tijdens de Relegation Play-offs zijn rentree vieren.



Zijn terugkeer zou cruciaal kunnen zijn voor Dender. Als hekkensluiter zal de club moeten vechten voor behoud, mogelijk ook tegen Cercle Brugge. Groen-zwart is eveneens verwikkeld in een felle degradatiestrijd. Naast Cercle, dat vorige zomer al aan de aanvaller dacht, zouden nog clubs geïnteresseerd zijn.