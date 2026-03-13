Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking
Foto: © photonews
Word fan van België! 2625

België blijft punten sprokkelen voor de UEFA-coëfficiënt. De overwinning van KRC Genk tegen Freiburg op donderdag levert ons land 0,400 punt op.

Die zege zorgt ervoor dat België (8e op de UEFA-ranking) deze week op hetzelfde totaal uitkomt als Portugal (6e op de UEFA-ranking), dat enkel kon rekenen op de overwinning van Porto, terwijl Braga en Sporting verloren.

Nederland (7e op de UEFA-ranking) pakte op zijn beurt slechts 0,333 punt dankzij de zege van AZ. Het sprokkelde minder punten omdat de Nederlanders hun Europese campagne met zes clubs begonnen en de telling gebeurt op basis van het gemiddelde daarvan.

Een zege van AZ levert in de Conference League dus minder coëfficiëntenpunten op voor het land dan KRC Genk in de Europa League. Voor Nederland is dat extra slecht nieuws.

België straks voor Nederland?

België zou aan het begin van volgend seizoen over Nederland springen in de stand, doordat de punten van het seizoen 2021-2022 wegvallen. Ons land zou dan zevende staan, uitstekend nieuws voor de Belgische clubs.


Als ons land die positie ook in het seizoen nadien vasthoudt, kan dat op termijn extra Europese voordelen opleveren. Het zou er op termijn voor kunnen zorgen dat de winnaar van de Beker van België zich rechtstreeks plaatst voor de Europa League. Op dit moment moet de bekerwinnaar nog via de play-offs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

10:00
Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

07:20
1
Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

09:00
Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

08:40
2
Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

08:20
Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

07:00
🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

08:00
3
Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

07:40
Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf" Reactie

Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

06:45
Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

06:30
1
Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

20:40
23
KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

22:52
Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

23:00
Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

22:30
2
Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

22:02
Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

21:40
2
Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

21:20
Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

18:40
5
Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

21:00
1
'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

18:20
3
"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

20:20
La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

20:00
3
Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

19:40
1
KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

19:20
1
Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

19:00
Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk Reactie

Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk

00:12
Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

18:00
1
De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

17:40
12
Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

17:20
DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

17:00
6
Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

14:00
5
Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

16:30
KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

16:00
Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

15:00
Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

15:30
📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" FCBalto FCBalto over KRC Genk - Freiburg: 1-0 André Coenen André Coenen over 'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie' André Coenen André Coenen over Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen wolfskin wolfskin over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Shake spier Shake spier over Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van Impala Impala over Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels Ratko Svilar Ratko Svilar over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract Stigo12 Stigo12 over La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor Stigo12 Stigo12 over Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved