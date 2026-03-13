Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

België blijft punten sprokkelen voor de UEFA-coëfficiënt. De overwinning van KRC Genk tegen Freiburg op donderdag levert ons land 0,400 punt op.

Die zege zorgt ervoor dat België (8e op de UEFA-ranking) deze week op hetzelfde totaal uitkomt als Portugal (6e op de UEFA-ranking), dat enkel kon rekenen op de overwinning van Porto, terwijl Braga en Sporting verloren.

Nederland (7e op de UEFA-ranking) pakte op zijn beurt slechts 0,333 punt dankzij de zege van AZ. Het sprokkelde minder punten omdat de Nederlanders hun Europese campagne met zes clubs begonnen en de telling gebeurt op basis van het gemiddelde daarvan.

Een zege van AZ levert in de Conference League dus minder coëfficiëntenpunten op voor het land dan KRC Genk in de Europa League. Voor Nederland is dat extra slecht nieuws.

België straks voor Nederland?

België zou aan het begin van volgend seizoen over Nederland springen in de stand, doordat de punten van het seizoen 2021-2022 wegvallen. Ons land zou dan zevende staan, uitstekend nieuws voor de Belgische clubs.



Als ons land die positie ook in het seizoen nadien vasthoudt, kan dat op termijn extra Europese voordelen opleveren. Het zou er op termijn voor kunnen zorgen dat de winnaar van de Beker van België zich rechtstreeks plaatst voor de Europa League. Op dit moment moet de bekerwinnaar nog via de play-offs.