Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

De Finalissima tussen Argentinië en Spanje doet duidelijk veel stof opwaaien. De wedstrijd dreigt nu zelfs afgelast te worden. Op die manier blijft het rommelen in de zaak rond de wedstrijd waar velen naar uitkijken.

De wedstrijd tussen de winnaar van de laatste Copa América, Argentinië, en de winnaar van het laatste EK, Spanje, stond gepland op 27 maart in het Lusail-stadion in Doha, Qatar. Maar wegens de spanningen in het Midden-Oosten is het niet mogelijk om deze wedstrijd in de hoofdstad te organiseren.

Hoe zit het nu met de finale tussen Argentinië en Spanje?

De UEFA zoekt daarom een oplossing, die enkele dagen geleden in een persbericht had laten weten dat er nog geen akkoord was gevonden. Donderdag onthulde de Spaanse radiozender Cadena COPE uiteindelijk dat de wedstrijd in het Bernabéu in Madrid zou worden gespeeld.

Er was een akkoord bereikt om de Finalissima in dat stadion te spelen, maar de Argentijnse voetbalbond weigert dat de wedstrijd in de Spaanse hoofdstad doorgaat. De ploeg van Luis de la Fuente zou immers thuisvoordeel hebben.

Argentinië verzet zich tegen een wedstrijd in Madrid

Er is op dit moment dus nog steeds geen akkoord tussen de RFEF en de AFA. Er wordt verwacht dat er snel schot in de zaak komt, anders dreigt de wedstrijd geannuleerd te worden. Volgens Cadena COPE is die annulering een reëel gevaar.



Voorlopig blijft 27 maart wel gewoon staan. Het is afwachten waar dit duel uiteindelijk zal worden gespeeld. Steden als Londen (Engeland), Milaan (Italië), Rome (Italië) en Rabat (Marokko) werden genoemd.