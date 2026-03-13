Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

De Finalissima tussen Argentinië en Spanje doet duidelijk veel stof opwaaien. De wedstrijd dreigt nu zelfs afgelast te worden. Op die manier blijft het rommelen in de zaak rond de wedstrijd waar velen naar uitkijken.

De wedstrijd tussen de winnaar van de laatste Copa América, Argentinië, en de winnaar van het laatste EK, Spanje, stond gepland op 27 maart in het Lusail-stadion in Doha, Qatar. Maar wegens de spanningen in het Midden-Oosten is het niet mogelijk om deze wedstrijd in de hoofdstad te organiseren.

Hoe zit het nu met de finale tussen Argentinië en Spanje?

De UEFA zoekt daarom een oplossing, die enkele dagen geleden in een persbericht had laten weten dat er nog geen akkoord was gevonden. Donderdag onthulde de Spaanse radiozender Cadena COPE uiteindelijk dat de wedstrijd in het Bernabéu in Madrid zou worden gespeeld.

Er was een akkoord bereikt om de Finalissima in dat stadion te spelen, maar de Argentijnse voetbalbond weigert dat de wedstrijd in de Spaanse hoofdstad doorgaat. De ploeg van Luis de la Fuente zou immers thuisvoordeel hebben.

Argentinië verzet zich tegen een wedstrijd in Madrid

Er is op dit moment dus nog steeds geen akkoord tussen de RFEF en de AFA. Er wordt verwacht dat er snel schot in de zaak komt, anders dreigt de wedstrijd geannuleerd te worden. Volgens Cadena COPE is die annulering een reëel gevaar.


Voorlopig blijft 27 maart wel gewoon staan. Het is afwachten waar dit duel uiteindelijk zal worden gespeeld. Steden als Londen (Engeland), Milaan (Italië), Rome (Italië) en Rabat (Marokko) werden genoemd.

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby Reactie

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf" Reactie

Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

