Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

Foto: © photonews

La Finalissima tussen Spanje en Argentinië zou uiteindelijk in Spanje gespeeld worden, in het Bernabéu-stadion in Madrid. Daarover lijkt stilaan duidelijkheid te zijn, al is er nog steeds felle tegenkanting.

De finale zal in Madrid worden gespeeld. Dat onthult het Spaanse radiostation Cadena COPE. Spanje zou deze wedstrijd dus in eigen land afwerken. Dat wakkert het debat over sportieve eerlijkheid aan, aangezien Argentinië zich naar verluidt had verzet tegen een match op Spaanse bodem.

Waarom wordt de wedstrijd in Spanje gespeeld?

De aftrap wordt gegeven op 27 maart. De officiële bevestiging van de locatie waar deze wedstrijd zal plaatsvinden, wordt binnenkort verwacht. Daarmee komt er een einde aan een hele lange soapserie met veel mogelijkheden.

Oorspronkelijk zou de match in Qatar worden gespeeld, maar door de spanningen in het Midden-Oosten is dat niet mogelijk. Daarom werd er gezocht naar een nieuw stadion voor deze affiche en daarbij waren er veel opties.

Engeland en Marokko waren ook bij de kandidaten

Engeland, Marokko en Italië werden genoemd als mogelijke gastlanden voor dit duel. Volgens Reuters gold de Britse hoofdstad Londen enkele dagen geleden zelfs nog als topfavoriet om de wedstrijd te organiseren.


De UEFA had zich daarover wel uitgesproken in een persbericht en liet weten dat er nog geen beslissing was genomen. "De gesprekken met de lokale organisatoren gaan door. Zij leveren belangrijke inspanningen om een goede organisatie van de wedstrijd te garanderen", klonk het bij de organisatie.

