"Ritme blijft belangrijk": onverwachte naam duikt op bij Club NXT

Dinsdagavond speelden Jorne Spileers en Shandre Campbell mee met Club NXT. Met zijn tienen pakten ze een 0-0-gelijkspel tegen Jong Genk.

Spileers en Campbell bij Club NXT

De twee grote namen van Club Brugge doken dinsdag onverwacht op in het basiselftal van Club NXT. De West-Vlamingen kregen de kans om op voorsprong te komen, maar de rode kaart van Yanis Musuayi maakte het enorm moeilijk.

Toch bleef Club NXT ook met zijn tienen gevaarlijk. In de slotfase waren de beste kansen voor de bezoekers, maar Campbell kon twee keer een goede kans niet afwerken.

“We begonnen sterk, maar die rode kaart veranderde de match en zo werd het vooral overleven”, vertelde Spileers na afloop van de partij aan Het Nieuwsblad.

Hij liet ook weten wat de ref van uitleg gaf voor de rode kaart. “Volgens de ref pakte Yanis die gast bij de keel en bij zijn truitje.”

Speelminuten pakken

Door elkaar goed te coachen hebben ze alsnog een punt uit de brand kunnen slepen. “Ik vond het mijn verantwoordelijkheid om daar het voortouw bij te nemen. We deden dat allemaal uitstekend en kregen zelfs kansen op de 0-1, maar maakten niet altijd de juiste keuzes.”





Voor Spileers was het vooral aangenaam om nog eens minuten te pakken, want die zijn er in de A-kern niet meer. “Zelf was ik blij dat ik nog eens negentig minuten kon voetballen. Ritme blijft belangrijk.”