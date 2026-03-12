La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

Foto: © photonews

Koni De Winter heeft zich in de kijker gespeeld in Italië. De Belgische verdediger was een van de uitblinkers bij AC Milan in de derby tegen Inter Milan, die met 1-0 werd gewonnen. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport was de Antwerpenaar zelfs de beste speler op het veld.

De Winter stond centraal in de defensie en hield volgens de Italiaanse media onder meer Francesco Esposito en Ange-Yoan Bonny uit de wedstrijd. Daarmee speelde hij een belangrijke rol in de zege van Milan in de Derby della Madonnina, een resultaat dat de titelstrijd in Serie A nog wat leven inblaast.

De sterke prestatie komt er na een opvallende ommekeer. Niet zo lang geleden had De Winter het nog lastig in de Italiaanse Supercup, waar hij onder druk stond tegen Rasmus Højlund van SSC Napoli. Volgens La Gazzetta heeft hij die moeilijke momenten echter gebruikt als motivatie om zich te herpakken.

De Italiaanse krant ziet drie belangrijke redenen voor zijn snelle ontwikkeling: zijn rust aan de bal, zijn doorzettingsvermogen en het vertrouwen van trainer Massimiliano Allegri. De coach bleef in hem geloven, waardoor De Winter zich stilaan kon opwerken tot een vaste waarde in de ploeg.

Sarcastisch over concurrentie van Theate en Mechele

Volgens La Gazzetta kan zijn sterke vorm ook gevolgen hebben voor de nationale ploeg. "De Winter heeft nooit tot de vaste selectie van zijn land behoord, maar hij is op het juiste moment, drie maanden voor het WK, doorgebroken op het hoogste niveau."


De Italianen bekeken even de concurrentie en zijn niet echt onder de indruk. "Theate en Mechele zijn momenteel de basisspelers centraal achterin, aangezien Debast sinds november geblesseerd is. Laten we het zo zeggen: met Nesta en Cannavaro erbij zou het een stuk lastiger zijn geweest."

