Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

Waar ligt de toekomst van Christian Burgess? De 34-jarige verdediger is één van de absolute sterkhouders bij Union SG. Toch is zijn aflopende contract nog niet verlengd.

Union SG verruilde in 2020 Porsmouth FC voor Union SG. De Brit had op dat moment wellicht niet durven dromen waarvoor hij getekend had.

250 wedstrijden. En wat voor wedstrijden? De promotie naar de Jupiler Pro League, bekerwinst, een titel en avonturen in de Champions League. En de teller loopt nog.

Aflopend contract

Anno 2026 is Burgess de langstdienende speler in de kern van de regerende landskampioen. De aanvoerdersband draagt hij dan ook met alle trots.

Toch is zijn aflopende contract nog niet verlengd. "Er zijn al gesprekken geweest", maakt de aanvoerder zich alvast geen zorgen over zijn toekomst.

De club weet dat ik graag bij Union SG wil blijven



"Het is enorm speciaal om voor Union te voetballen", besluit Burgess. "Ik zou graag blijven en dat weet de club ook. Al houdt het me verder niet bezig. Ik focus me nu op de titelstrijd."