KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

De coach van Freiburg, Julian Schuster, heeft op de persconferentie daags voor de match tussen KRC Genk en de Duitse club zijn zegje gedaan. De 40-jarige tacticus toonde zich op zijn hoede voor de Limburgers.

KRC Genk neemt het donderdagavond in de heenmatch van de achtste finales van de Europa League op tegen Freiburg. Een uiteraard heel belangrijke wedstrijd voor de ploeg van Nicky Hayen, die de huidige nummer acht in de Bundesliga graag het vuur aan de schenen wil leggen.

Coach van Freiburg blijft voorzichtig

Julian Schuster wil niet dat zijn team zich beter acht dan de Limburgers voor dit duel: "Als je jezelf tot favoriet uitroept, kan dat gevaarlijk zijn. Maar ons doel is om door te stoten naar de volgende ronde", is hij duidelijk.

"We willen clubgeschiedenis schrijven door ons te plaatsen voor de kwartfinales. Op training voel je de ambitie en de motivatie. Dan hoef je de tegenstander niet te veel te analyseren", is hij zeer duidelijk in de voorbeschouwing.

Freiburg gaat alles op alles zetten tegen KRC Genk

Freiburg is thuis bijzonder solide. Zou het in Genk genoegen nemen met een gelijkspel? "Dat hangt af van het wedstrijdverloop. Dat is moeilijk op voorhand te zeggen. Maar aangezien we thuis sterk zijn, zou een gelijkspel ons inderdaad kunnen volstaan. Al moeten we ook proberen op verplaatsing te winnen."

In de vorige ronde schakelde KRC Genk het Kroatische Dinamo Zagreb uit. De Duitse ploeg was dankzij haar 7e plaats in de League Phase al rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales en hoefde dus niet te spelen in de tussenronde.