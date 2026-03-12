4 zeges die alles veranderen: is de strijd om het behoud in de Challenger Pro League donderdag al beslist?

Auteur van een 12 op 12 heeft Seraing vijf punten voorsprong genomen op Francs Borains, die donderdagavond tegen Lokeren móéten winnen. Zo niet, dan zullen de Métallos waarschijnlijk een heel grote stap richting het behoud in de Challenger Pro League gezet hebben.

Om Kevin Caprasse te vervangen, die de club om persoonlijke redenen heeft verlaten, besloot RFC Seraing zijn vertrouwen te leggen in Arnauld Mercier. De Fransman is in België geen onbekende na passages bij Boussu Dour, eerder al bij Seraing, maar ook bij Waasland-Beveren, Francs Borains en Olympic Charleroi.

Die keuze lijkt meteen de juiste: de Métallos boekten drie zeges in de eerste drie wedstrijden met Mercier aan het roer en zetten intussen een reeks van vier overwinningen op rij neer. Daardoor zijn ze een stuk verder weg van de degradatiezone.

Enkele sterkhouders van de voorbije weken: Matthieu Muland, die dit seizoen nog niet had gescoord vóór zijn beslissende goal tegen Lierse (0-1) en zijn hattrick van woensdagavond tegen Olympic Charleroi (2-4). Ook Hemsley Akpa-Chukwu liet zich opmerken met een hattrick tegen Francs Borains (4-0).

12 op 12 betekent grote stap richting het behoud voor RFC Seraing

Sinds woensdagavond staat Seraing op de twaalfde plaats in de Challenger Pro League. De club heeft wel een match minder dan de meeste concurrenten, in afwachting van een beslissing over de uitgestelde wedstrijd tegen Kortrijk na een brand in het Pairay. In de laatste vier wedstrijden scoorde Seraing tien keer en kreeg het slechts twee goals tegen.

Zonder de U23-teams mee te tellen, die tot nader order niet kunnen degraderen, heeft Seraing 13 punten voorsprong op rode lantaarn Olympic Charleroi en vijf punten op Francs Borains, dat virtueel op een degradatieplaats staat en donderdagavond tegen Lokeren eigenlijk moet winnen. De Métallos zijn zelfs weer op gelijke hoogte gekomen met RWDM Brussels, dat verloor op bezoek bij kampioen Beveren.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SK Beveren SK Beveren 27 75 24 3 0 60-20 40 W W W W W
2. KV Kortrijk KV Kortrijk 26 55 17 4 5 47-26 21 W V W W G
3. K Beerschot VA K Beerschot VA 28 54 16 6 6 42-27 15 V G W W W
4. Lommel SK Lommel SK 28 47 13 8 7 52-40 12 W W V G G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 28 45 12 9 7 38-33 5 W V V G G
6. Luik FC Luik FC 27 44 13 5 9 38-32 6 W V W V G
7. Eupen Eupen 27 39 10 9 8 38-31 7 W G G W V
8. KAA Gent KAA Gent 27 37 11 4 12 37-40 -3 W V W V G
9. Lierse SK Lierse SK 27 33 9 6 12 31-36 -5 V V W W W
10. KSC Lokeren KSC Lokeren 26 33 8 9 9 36-37 -1 V G W V V
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 28 32 8 8 12 44-46 -2 V G G W V
12. Seraing Seraing 26 29 7 8 11 31-36 -5 V W W W W
13. RSCA Futures RSCA Futures 27 28 6 10 11 38-43 -5 V W W G V
14. Francs Borains Francs Borains 26 24 6 7 13 23-37 -14 G V G V V
15. Jong Genk Jong Genk 27 24 6 6 15 33-51 -18 W V V V G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 28 17 4 5 19 28-49 -21 V V V V G
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 27 16 3 7 17 23-55 -32 G W V V V

2e klasse

 Speeldag 29
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 Luik FC Luik FC
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
KAA Gent KAA Gent 2-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 2-4 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren

