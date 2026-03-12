4 zeges die alles veranderen: is de strijd om het behoud in de Challenger Pro League donderdag al beslist?

Auteur van een 12 op 12 heeft Seraing vijf punten voorsprong genomen op Francs Borains, die donderdagavond tegen Lokeren móéten winnen. Zo niet, dan zullen de Métallos waarschijnlijk een heel grote stap richting het behoud in de Challenger Pro League gezet hebben.

Om Kevin Caprasse te vervangen, die de club om persoonlijke redenen heeft verlaten, besloot RFC Seraing zijn vertrouwen te leggen in Arnauld Mercier. De Fransman is in België geen onbekende na passages bij Boussu Dour, eerder al bij Seraing, maar ook bij Waasland-Beveren, Francs Borains en Olympic Charleroi.

Die keuze lijkt meteen de juiste: de Métallos boekten drie zeges in de eerste drie wedstrijden met Mercier aan het roer en zetten intussen een reeks van vier overwinningen op rij neer. Daardoor zijn ze een stuk verder weg van de degradatiezone.

Enkele sterkhouders van de voorbije weken: Matthieu Muland, die dit seizoen nog niet had gescoord vóór zijn beslissende goal tegen Lierse (0-1) en zijn hattrick van woensdagavond tegen Olympic Charleroi (2-4). Ook Hemsley Akpa-Chukwu liet zich opmerken met een hattrick tegen Francs Borains (4-0).

12 op 12 betekent grote stap richting het behoud voor RFC Seraing

Sinds woensdagavond staat Seraing op de twaalfde plaats in de Challenger Pro League. De club heeft wel een match minder dan de meeste concurrenten, in afwachting van een beslissing over de uitgestelde wedstrijd tegen Kortrijk na een brand in het Pairay. In de laatste vier wedstrijden scoorde Seraing tien keer en kreeg het slechts twee goals tegen.

Zonder de U23-teams mee te tellen, die tot nader order niet kunnen degraderen, heeft Seraing 13 punten voorsprong op rode lantaarn Olympic Charleroi en vijf punten op Francs Borains, dat virtueel op een degradatieplaats staat en donderdagavond tegen Lokeren eigenlijk moet winnen. De Métallos zijn zelfs weer op gelijke hoogte gekomen met RWDM Brussels, dat verloor op bezoek bij kampioen Beveren.