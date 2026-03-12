Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

Donderdagavond stonden ook in de achtste finales van de UEFA Europa League de heenwedstrijden op het programma. Daarbij kwamen verschillende bekende namen uit het Belgische voetbal in actie. Hieronder een overzicht van enkele opvallende affiches.

VfB Stuttgart – FC Porto: 1-2

Stuttgart moest thuis zijn meerdere erkennen in Porto. De Portugezen sloegen voor het halfuur twee keer toe na slordig uitverdedigen van de Duitsers. Terem Moffi, ex-KV Kortrijk, en Rodrigo Mora zorgden voor een vroege 0-2. Kort voor rust bracht Deniz Undav de spanning terug met een knap doelpunt. Een late treffer van Angelo Stiller werd nog afgekeurd voor buitenspel. Ameen Al-Dakhil bleef bij Stuttgart op de bank.

LOSC Lille – Aston Villa: 0-1

Aston Villa boekte een nipte zege op het veld van Lille. In een kansarme eerste helft bleven de grote mogelijkheden uit. Pas na de pauze viel het enige doelpunt van de wedstrijd: Ollie Watkins kopte raak op aangeven van Emiliano Buendía.

Lille probeerde in het slot nog langszij te komen, maar onder meer Olivier Giroud en Romain Perraud slaagden er niet in te scoren. Bij Villa speelde Amadou Onana de volledige wedstrijd tegen zijn ex-club. Mathis Fernandez-Pardo en Thomas Meunier vielen in bij Lille, terwijl Nathan Ngoy niet in actie kwam.

Bologna FC 1909 – AS Roma: 1-1

In een Italiaans duel hielden Bologna en Roma elkaar in evenwicht. Kort na rust bracht Federico Bernardeschi de thuisploeg op voorsprong met een geplaatst schot.

Roma kwam twintig minuten voor tijd langszij. Lorenzo Pellegrini profiteerde van een losse bal na een actie van Donyell Malen en werkte beheerst af. Beide ploegen kregen nog kansen op de overwinning: Malen trof de paal, terwijl Bologna in de slotfase ook nog de lat raakte. De beslissing valt dus in de terugwedstrijd.



