Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

Standard verhuurde Boško Šutalo vorige zomer aan Krakau. De Kroatische verdediger vond er opnieuw zijn ritme terug, maar kon zich niet vinden in de manier waarop alles verlopen is. Hij heeft nu nog eens stevig uitgehaald.

Anderhalf jaar geleden deed Standard een goede zaak door Boško Šutalo gratis binnen te halen. De verdediger werd vroeger nog voor vier miljoen euro gekocht door Atalanta en was ook goed bekend bij Ivan Leko.

Ziet Standard de Liège Bosko Sutalo nog terug?

Hij pakte meteen een basisplaats, al speelde hij in de tweede seizoenshelft wat minder overtuigend. De machtswissel op Sclessin deed hem bovendien geen goed, met het vertrek van Fergal Harkin en Ivan Leko. Šutalo paste niet langer in de plannen en werd uitgeleend aan Cracovia, met aankoopoptie.

Omdat Marc Wilmots de kern grondig heeft hertekend, was er geen ruimte voor sentiment. Šutalo vertelde aan La Dernière Heure dat hij toch graag wat meer waardering had gevoeld: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven."

Bosko Sutalo ontevreden over de gang van zaken bij Standard

"Ik denk dat ik met mijn prestaties heb bewezen dat ik mijn plaats verdiende. Ik tekende een contract voor lange termijn, wat aantoont dat de club in mij geloofde, en ik geloofde zelf ook in dat project", betreurt hij de gang van zaken.



Intussen neemt de in Metković geboren speler het dus op tegen de aanvallers in de Poolse competitie. Zo kruiste hij opnieuw het pad van Andi Zeqiri, die vorige zomer door Genk werd verkocht aan Wizdew Lodz. In die wedstrijd zette Luka Elsner (ook ex-Standard) hem zelfs als rechtsback.