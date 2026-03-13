Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Adnan Januzaj maakt een erg moeilijke periode door bij Sevilla FC. Door opeenvolgende blessures wil hij de Andalusische club in dit seizoenseinde toch nog zoveel mogelijk teruggeven.

Adnan Januzaj (31) speelt sinds 2022 bij Sevilla FC, maar vorige zomer stond zijn toekomst ter discussie. Toch bleef hij in Andalusië, na een heel moeilijk seizoen dat werd verstoord door blessures. De Rode Duivel ging wel akkoord met een forse loonsverlaging, om de club iets terug te geven voor het vertrouwen.

Dit seizoen verliep niet beter, integendeel: nieuwe blessures en weinig speelminuten brengen zijn balans tot nu toe op 12 optredens in La Liga, zonder doelpunt of assist. Maar Januzaj geeft niet op. "Ik voel me heel goed en dat is het belangrijkste voor een speler: je fysiek sterk voelen", zegt hij op de officiële website van Sevilla FC.

"Ik voel me hier in Sevilla erg goed, met de steun van de mensen met wie ik werk. Dit jaar probeer ik op mijn beste niveau te presteren en de club te geven wat ik de voorbije jaren niet heb kunnen geven", gaat Januzaj verder.

"Ik wilde hier op mijn beste niveau spelen, omdat ik daar nog niet de kans toe heb gekregen. Ik probeer de club de waardering terug te geven die ik heb gekregen." Weinig mensen rekenden nog op de ex-Mancunian na zijn moeilijke jaren, maar Januzaj is geen onbekende als het over miraculeuze comebacks gaat.

Adnan Januzaj wil Sevilla helpen het behoud te verzekeren

"Ik zou dood geweest zijn als ik naar ieders mening had geluisterd. In het voetbal veranderen dingen snel. Mijn stijl is altijd dezelfde geweest sinds ik jong ben - ik heb een natuurlijke techniek waardoor ik er soms relaxed uitzie op het veld, maar ik ben altijd betrokken geweest", aldus de Belgische international (15 caps, 1 doelpunt). "Nu voel ik me heel goed en in de laatste wedstrijden heb ik meer gebracht."





Januzaj hoopt nu te kunnen bevestigen, en Sevilla FC kan het goed gebruiken. "Er blijven nog 11 wedstrijden over en ik zal alles geven om het team aan het behoud te helpen, zolang blessures me niet stoppen", besluit hij. Sevilla staat momenteel 14e in La Liga, 6 punten boven de gevarenzone.