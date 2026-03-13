Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adnan Januzaj maakt een erg moeilijke periode door bij Sevilla FC. Door opeenvolgende blessures wil hij de Andalusische club in dit seizoenseinde toch nog zoveel mogelijk teruggeven.

Adnan Januzaj (31) speelt sinds 2022 bij Sevilla FC, maar vorige zomer stond zijn toekomst ter discussie. Toch bleef hij in Andalusië, na een heel moeilijk seizoen dat werd verstoord door blessures. De Rode Duivel ging wel akkoord met een forse loonsverlaging, om de club iets terug te geven voor het vertrouwen.

Dit seizoen verliep niet beter, integendeel: nieuwe blessures en weinig speelminuten brengen zijn balans tot nu toe op 12 optredens in La Liga, zonder doelpunt of assist. Maar Januzaj geeft niet op. "Ik voel me heel goed en dat is het belangrijkste voor een speler: je fysiek sterk voelen", zegt hij op de officiële website van Sevilla FC.

"Ik voel me hier in Sevilla erg goed, met de steun van de mensen met wie ik werk. Dit jaar probeer ik op mijn beste niveau te presteren en de club te geven wat ik de voorbije jaren niet heb kunnen geven", gaat Januzaj verder.

"Ik wilde hier op mijn beste niveau spelen, omdat ik daar nog niet de kans toe heb gekregen. Ik probeer de club de waardering terug te geven die ik heb gekregen." Weinig mensen rekenden nog op de ex-Mancunian na zijn moeilijke jaren, maar Januzaj is geen onbekende als het over miraculeuze comebacks gaat.

Adnan Januzaj wil Sevilla helpen het behoud te verzekeren

"Ik zou dood geweest zijn als ik naar ieders mening had geluisterd. In het voetbal veranderen dingen snel. Mijn stijl is altijd dezelfde geweest sinds ik jong ben - ik heb een natuurlijke techniek waardoor ik er soms relaxed uitzie op het veld, maar ik ben altijd betrokken geweest", aldus de Belgische international (15 caps, 1 doelpunt). "Nu voel ik me heel goed en in de laatste wedstrijden heb ik meer gebracht."

Januzaj hoopt nu te kunnen bevestigen, en Sevilla FC kan het goed gebruiken. "Er blijven nog 11 wedstrijden over en ik zal alles geven om het team aan het behoud te helpen, zolang blessures me niet stoppen", besluit hij. Sevilla staat momenteel 14e in La Liga, 6 punten boven de gevarenzone.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Sevilla
België
Adnan Januzaj

Meer nieuws

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

09:30
Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

10:00
Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

09:00
Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

07:00
Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

08:40
2
Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

08:20
🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

08:00
3
Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

07:40
Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

06:30
1
Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf" Reactie

Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

06:45
Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

20:40
23
KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

22:52
Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

23:00
Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

22:30
2
Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

Europa League: ex-JPL-ster zorgt voor spanning, Onana en co winnen met kleinste verschil

22:02
Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

21:40
2
Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

21:20
Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

18:40
5
Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

21:00
1
'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

18:20
3
"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

20:20
La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor

20:00
3
Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes

19:40
1
KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

KRC Genk onder zware druk: "De ergste nachtmerrie"

19:20
1
Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

19:00
Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk Reactie

Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi zijn duidelijk na Europese zege van Genk

00:12
Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

Stevige uithaal: "Marc Wilmots heeft me geen enkele uitleg gegeven"

18:00
1
De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

De Lijn komt met ingrijpende beslissing voor voetbalsupporters

17:40
12
Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

17:20
DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

17:00
6
Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

14:00
5
Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

Jackpot rinkelt bij Club Brugge: ook Barcelona en Juventus mengen zich in de debatten

16:30
KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

16:00
Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

15:00
Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

15:30
📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 28
Alaves Alaves 21:00 Villarreal Villarreal
Girona FC Girona FC 14/03 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/03 Getafe Getafe
Real Oviedo Real Oviedo 14/03 Valencia CF Valencia CF
Real Madrid Real Madrid 14/03 Elche CF Elche CF
Real Mallorca Real Mallorca 15/03 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Barcelona Barcelona 15/03 Sevilla Sevilla
Real Betis Real Betis 15/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 15/03 Osasuna Osasuna
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16/03 Levante Levante

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" FCBalto FCBalto over KRC Genk - Freiburg: 1-0 André Coenen André Coenen over 'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie' André Coenen André Coenen over Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen wolfskin wolfskin over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Shake spier Shake spier over Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van Impala Impala over Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels Ratko Svilar Ratko Svilar over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract Stigo12 Stigo12 over La Gazzetta dello Sport lacht met Mechele en Theate en schuift andere verdediger naar voor Stigo12 Stigo12 over Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved