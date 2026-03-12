Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

Bayern München heeft duidelijk geen geluk met zijn doelmannen. Na Manuel Neuer is het nu de beurt aan Jonas Urbig om geblesseerd uit te vallen. En dus wordt het puzzelen en blijven puzzelen voor Vincent Kompany.

Bayern München heeft dinsdag met 1-6 ruim gewonnen van Atalanta. Qua resultaat liep alles perfect voor Der Rekordmeister, maar de wedstrijd eiste wel zijn tol. Alphonso Davies, Jamal Musiala én Jonas Urbig raakten geblesseerd.

Verschillende geblesseerden bij Bayern München

De Canadees, die in de 47e minuut inviel en in de 71e alweer naar de kant moest, heeft een spierscheur in zijn rechterdij. Volgens Bild is hij maximaal drie weken out. Jamal Musiala, die op hetzelfde moment inviel, voelde pijn aan de enkel en ging er in de extra tijd van de tweede helft af.

Zijn afwezigheid zou tot enkele dagen beperkt blijven. En dan is er nog Urbig. De 22-jarige doelman die Manuel Neuer verving, maakte de wedstrijd wel af, maar medische tests toonden aan dat hij een hersenschudding heeft. Hij mist vermoedelijk 8 tot 10 dagen competitie.

Derde doelman Sven Ulreich onder de lat bij Bayern?

Daarom zal Sven Ulreich, de derde doelman van Bayern (37), normaal gezien de komende twee matchen onder de lat staan. De manschappen van Vincent Kompany ontvangen zaterdag in de Bundesliga Bayer Leverkusen en krijgen woensdag Atalanta opnieuw op bezoek voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.



Manuel Neuer, die met een scheurtje in de spiervezels sukkelt, zou volgens Sky Sports pas na de interlandbreak kunnen terugkeren. Mogelijk is hij er weer bij op 4 april tegen Freiburg, maar tot dan wordt het puzzelen voor Kompany.