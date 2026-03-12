Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

RSCA Futures ging met 4-2 onderuit bij Beerschot. Trainer Jelle Coen keek vooral vreemd op van de drie strafschoppen die zijn ploeg tegen kreeg.

Drie strafschoppen tegen

Vier keer scoorde Beerschot in eigen huis tegen RSCA Futures en maar liefst drie keer gebeurde dat met een strafschop. Brian Plat van de thuisploeg zette die allemaal feilloos om.

“De eerste penalty was vederlicht, de tweede werd goed uitgelokt. Bij de derde ging de doelpoging over en was de kans dus weg voor het harde contact”, oordeelt trainer Jelle Coen van de beloften van Anderlecht in Het Nieuwsblad.

“Zo’n strafschoppen worden makkelijker gefloten op het Kiel voor de nummer drie dan elders”, reageerde hij bijzonder streng op de scheidsrechter van dienst.

Al gaf hij ook toe dat zijn ploeg niet goed begon aan de wedstrijd, al was dat ook een beetje het logische gevolg van de vele wijzigingen die Coen moest doorvoeren in zijn elftal.

Invalbeurt voor Flips

De ploeg vocht terug naar 3-2 en volgens Coen hing de gelijkmaker zelfs in de lucht, maar zover kwam het niet. De trainer onthoudt de goede zaken uit de match en neemt die mee naar de volgende partij tegen KAS Eupen.



Er was ook nog heel ander positief nieuws te rapen in deze partij. Alexis Flips mocht invallen nadat hij al enkele weken meetraint na een lange revalidatie.