Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"

Manchester City kreeg woensdagavond een pijnlijke nederlaag te verwerken bij Real Madrid. De Engelse topclub, vooraf gezien als favoriet, ging met 3-0 onderuit in Bernabéu.

Alle drie de doelpunten kwamen op naam van Federico Valverde, één keer geholpen door een assist van Thibaut Courtois.

Vooraf leek de wedstrijd gunstig voor Manchester City, want Kylian Mbappé, Jude Bellingham en Rodrygo ontbraken. Toch draaide het volledig anders uit. City begon aanvankelijk scherp, maar werd al snel voorbijgestoken door de Madrileense motor.

VTM 2-analist Marc Degryse was dan ook verrast. “Totaal onverwacht", reageerde hij. Volgens hem werd Pep Guardiola, die algemeen beschouwd wordt als een van de beste coaches ter wereld, in Bernabéu toch voor schut gezet.

Nico O'Reilly maakte belachelijke fouten

Degryse wees vooral naar de defensieve organisatie van City. De 20-jarige Nico O’Reilly kende zware momenten, en de doelpunten vielen volgens de analist veel te makkelijk. “Dit waren geen jeugdzondes, hé. Gewoon belachelijke fouten", benadrukte hij.

Daarnaast viel het op dat Guardiola enkel voorin wisselde en zijn verdedigers ongemoeid liet. Degryse was kritisch: “Hij zal wel weer een rare uitleg geven en de vragen met sarcasme wegwuiven, maar hij moet echt eens in de spiegel kijken.”