Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"

Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City kreeg woensdagavond een pijnlijke nederlaag te verwerken bij Real Madrid. De Engelse topclub, vooraf gezien als favoriet, ging met 3-0 onderuit in Bernabéu. 

Alle drie de doelpunten kwamen op naam van Federico Valverde, één keer geholpen door een assist van Thibaut Courtois. 

Vooraf leek de wedstrijd gunstig voor Manchester City, want Kylian Mbappé, Jude Bellingham en Rodrygo ontbraken. Toch draaide het volledig anders uit. City begon aanvankelijk scherp, maar werd al snel voorbijgestoken door de Madrileense motor.

VTM 2-analist Marc Degryse was dan ook verrast. “Totaal onverwacht", reageerde hij. Volgens hem werd Pep Guardiola, die algemeen beschouwd wordt als een van de beste coaches ter wereld, in Bernabéu toch voor schut gezet.

Nico O'Reilly maakte belachelijke fouten

Degryse wees vooral naar de defensieve organisatie van City. De 20-jarige Nico O’Reilly kende zware momenten, en de doelpunten vielen volgens de analist veel te makkelijk. “Dit waren geen jeugdzondes, hé. Gewoon belachelijke fouten", benadrukte hij.

Lees ook... Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers
Daarnaast viel het op dat Guardiola enkel voorin wisselde en zijn verdedigers ongemoeid liet. Degryse was kritisch: “Hij zal wel weer een rare uitleg geven en de vragen met sarcasme wegwuiven, maar hij moet echt eens in de spiegel kijken.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Manchester City - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (17/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Real Madrid

Meer nieuws

Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

07:40
3
Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

11:00
Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

10:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

10:30
Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

10:30
Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

10:15
2
Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

10:00
1
Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

09:30
Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

09:00
Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

08:40
Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

08:10
Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

08:00
1
Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

07:20
'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

07:00
1
Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

06:30
2
Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

19:00
2
Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

06:00
🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

23:00
10
Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

20:20
Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

22:30
8
SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

22:00
10
Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

19:20
Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

21:40
ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

21:20
3
Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

21:00
In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

20:40
1
PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

20:00
1
Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

19:40
2
Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

18:20
Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

18:30
Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Analyse

Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen

18:40
3
Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

18:00
De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

17:50
3
KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

17:40
6
Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

17:20
5
Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

15:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/16 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Newcastle United Newcastle United 1-1 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-2 Tottenham Tottenham
Atalanta Atalanta 1-6 Bayern München Bayern München
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal Arsenal
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSG PSG 5-2 Chelsea Chelsea
Real Madrid Real Madrid 3-0 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract FCBalto FCBalto over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" André Coenen André Coenen over Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht cartman_96 cartman_96 over Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen) Don Bozhinov Don Bozhinov over Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot franchi franchi over Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze' franchi franchi over Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!" CringeMedia CringeMedia over 🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen André Coenen André Coenen over Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved