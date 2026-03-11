"Continue aanvallen en sabotages": investeerder stapt op, De Keersmaecker moet uitleg geven

Racing Mechelen staat momenteel op een negende plaats in de Tweede Amateurklasse B van Voetbal Vlaanderen. Een sportief rustig seizoen dus, met weinig kansen op promotie of degradatie. Toch is het heel onrustig in Mechelen.

Terwijl grote broer KV Mechelen op de rand van de Champions' Play-offs staat in de Jupiler Pro League, gaat het met Racing Mechelen extrasportief niet al te goed. De voorbije weken werd hier en daar zelfs gesproken van sabotage.

Bestuurder en investeerder Michel Vanstallen nam dit weekend afscheid van de club als bestuurder en investeerder en schuwde op de webstek van de Mechelaars de harde woorden daarbij zeker niet: "De continue aanvallen en bewuste sabotages door bepaalde personen creëren een klimaat waarin het voor mij moeilijk is om op een goede manier te functioneren."

Michel Vanstallen stopt bij Racing Mechelen

"Terwijl de ene zich in de gemeenteraad profileert met vertekende cijfers en ons ter verantwoording roept in een commissie, staat de andere klaar om het clubproject te blokkeren onder het mom van erfgoedbescherming", aldus Vanstallen.

Voorzitter François De Keersmaecker moest dinsdagavond dan weer informatie geven tijdens een gemeenteraadscommissie in Mechelen. Gemeenteraadslid Arnout Geys (N-VA) merkte op dat de jaarrekeningen van groen-wit roder en roder kleuren en had dan ook de nodige vragen daaromtrent.

Wat met het verouderde stadion van Racing Mechelen?

"We zitten met een zeer verouderd stadion. Zo zijn bij wijze van voorbeeld de wc’s niet meer bruikbaar, dus moeten we mobiele toiletten huren. De realisatie van een nieuw stadion duurt ook langer dan aanvankelijk voorzien", klinkt het in Het Laatste Nieuws.





“De eerdere studies gingen niet uit van renovatie van het stadion, maar van afbraak en nieuwbouw. Dat is dus een belangrijke verandering. We hebben moeten downsizen. De studie moet uitwijzen of we bepaalde gedeeltes kunnen behouden. Het is een nadeel dat we mijnheer Vanstallen verloren zijn.”