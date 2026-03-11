Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

Eden Hazard maakt zich zorgen om Vinicius Junior. Hij vreest dat de beledigingen en de polemiek de Braziliaan uiteindelijk tot het uiterste zullen drijven.

Eden Hazard kent Vinicius Junior goed. De twee spelers deelden meerdere seizoenen de kleedkamer bij Real Madrid. Hoewel de Belg vaak werd afgeremd door blessures, zag hij van dichtbij de evolutie van de Braziliaan.

In de loop der jaren is Vinicius uitgegroeid tot een van de gevaarlijkste spelers in het Europese voetbal. Voor sommige voetbalfans had Vini de Ballon d’Or 2024 moeten winnen, maar die ging naar Rodri.

De Braziliaanse flankaanvaller ligt geregeld in het oog van de storm. Verschillende van zijn wedstrijden werden ontsierd door beledigingen, provocaties en racistische incidenten. Een situatie die Hazard zorgen baart.

Eden Hazard laat zich uit over Vinicius Jr.

In een interview met de RTBF was de ex-Rode Duivel geraakt door wat zijn voormalige ploegmaat meemaakt. "Hij is iemand die gewoon van voetbal houdt. Hij wil spelen en plezier maken, een beetje zoals ik toen ik op het veld stond."



Hazard vreest dat dit allemaal op de speler weegt. "Nu gaat het vaker over wat hij doet of te verduren krijgt dan over wat hij op het veld brengt. Dat moet een last zijn. Het zou me niet verbazen als hij op zijn 30e zegt dat hij ermee kapt, dat hij stopt met voetballen omdat er toch niets verandert."