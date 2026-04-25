Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

De titelstrijd in de Champions' Play-offs blijft voorlopig spannend. De vraag is wie het uiteindelijk zal gaan halen: Union SG of Club Brugge - of toch nog een derde hond in het kegelspel? Jan Mulder heeft alvast een voorkeur.

De strijd is zeker nog niet gestreden tussen Union SG en Club Brugge en mogelijk zal het minstens tot de terugwedstrijd tussen Club Brugge en Union SG duren voor we een bepaald soort zekerheid hebben wie de titel zou pakken.

Dubbele situatie

"Ik gun het Union SG meer dan Club Brugge. Zoals die achter de rug van Gent om Ivan Leko hebben weggehaald, dat klopte toch niet? En hoe Nicky Hayen werd behandeld? Het is zo dubbel", aldus Jan Mulder in De Zondag.

"Ik gun Leko wel zijn successen, maar ik kan maar niet de nare manier vergeten waarop hij bij club is aangekomen. Elke keer als ik hem zie schreeuwen, denk ik: ik vertrouw je niet helemaal man", is hij heel duidelijk.

Club Brugge heeft de beste ploeg, maar ...

"Club Brugge heeft wel de beste ploeg, zeer zeker. Maar Union SG flikt het telkens weer. Het is een heel slimme club, met al hun geslaagde aankopen is het een voorbeeld van een professionele voetbalclub. Ik vind het ook sympathiek zoals ze de eerste club van Brussel zijn geworden."

"Union van het Dudenpark is nog ‘klassiek’ Brussel in vergelijking met Anderlecht, dat nu al jaren door hun lankmoedige beleid wegglijdt. Daar hebben Club en Union het ontzettend veel beter gedaan", is de analyse zeer duidelijk.