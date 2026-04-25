Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De titelstrijd in de Champions' Play-offs blijft voorlopig spannend. De vraag is wie het uiteindelijk zal gaan halen: Union SG of Club Brugge - of toch nog een derde hond in het kegelspel? Jan Mulder heeft alvast een voorkeur.

De strijd is zeker nog niet gestreden tussen Union SG en Club Brugge en mogelijk zal het minstens tot de terugwedstrijd tussen Club Brugge en Union SG duren voor we een bepaald soort zekerheid hebben wie de titel zou pakken.

Dubbele situatie

"Ik gun het Union SG meer dan Club Brugge. Zoals die achter de rug van Gent om Ivan Leko hebben weggehaald, dat klopte toch niet? En hoe Nicky Hayen werd behandeld? Het is zo dubbel", aldus Jan Mulder in De Zondag.

"Ik gun Leko wel zijn successen, maar ik kan maar niet de nare manier vergeten waarop hij bij club is aangekomen. Elke keer als ik hem zie schreeuwen, denk ik: ik vertrouw je niet helemaal man", is hij heel duidelijk.

Club Brugge heeft de beste ploeg, maar ...

"Club Brugge heeft wel de beste ploeg, zeer zeker. Maar Union SG flikt het telkens weer. Het is een heel slimme club, met al hun geslaagde aankopen is het een voorbeeld van een professionele voetbalclub. Ik vind het ook sympathiek zoals ze de eerste club van Brussel zijn geworden."

"Union van het Dudenpark is nog ‘klassiek’ Brussel in vergelijking met Anderlecht, dat nu al jaren door hun lankmoedige beleid wegglijdt. Daar hebben Club en Union het ontzettend veel beter gedaan", is de analyse zeer duidelijk.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Ivan Leko

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 26/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 26/04 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/04 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20:45 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Standard 2.0 Standard 2.0 over KRC Genk - Standard: 0-0 patje teppers patje teppers over Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie Bemmer Bemmer over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto PhP PhP over Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Charly Charly over Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak Goro Goro over OH Leuven - Charleroi: 0-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved