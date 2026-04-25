Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Tegen KAA Gent slaagde Union er zelfs via stilstaande fases niet in om het verschil te maken. Siebe Van der Heyden stond klaar om zijn ex-ploegmaats stevig partij te geven.

KAA Gent was al de enige ploeg die in de reguliere competitie niet verloor in het Dudenpark, en herhaalde dat nu ook in de play-offs. Na de topprestatie tegen Club Brugge leken de benen bij Union wat zwaarder. Maar dat mag niets afdoen aan de sterke collectieve prestatie van Gent.

Het Dudenpark heeft dit seizoen al wel vaker wedstrijden gezien die traag op gang kwamen, met een eerste helft die wat weg had van een verlengde opwarming. In zulke matchen zorgen stilstaande fases vaak voor het verschil, en laat Union daar nu net de productiefste ploeg van het land in zijn.

Slim zijn tegen Sykes en Burgess

Daar had Siebe Van der Heyden ongetwijfeld ook zijn aandeel in. Als ex-Unionist weet hij perfect hoe hij zo’n stevige blok moet ontregelen en wanneer hij zijn lichaam moet gebruiken. "We wisten dat we vanaf de eerste minuut heel agressief moesten zijn, maar ook slim", vertelde hij aan onze microfoon.

"Je wint niet altijd een duel van Sykes of Burgess, dus moet je ervoor zorgen dat zij niet makkelijk kunnen afwerken. Dat hebben we heel goed gedaan. Union heeft niet veel gecreëerd, en wij hebben op de juiste momenten onze kansen benut om weer wat rust te vinden. Al hadden we het in de tweede helft misschien nog iets beter kunnen uitspelen", besloot hij.







"Het was een heel slimme prestatie… al remmen we zo natuurlijk wel ‘mijn’ Union af in de titelstrijd, en dat motiveert me eerlijk gezegd iets minder", grimaste hij. "Maar goed, dat hoort erbij. Ik probeer gewoon te vechten voor de club waar ik nu speel. Ik heb nog altijd enorm veel voor Union over en dat zal nooit veranderen, maar op het veld wil ik gewoon niet verliezen."

De volgende stap? Eindelijk eens winnen in deze play-offs. "We wachten nog altijd op die eerste zege. Misschien komt die er dit weekend wel.” Daarmee zou hij zich ook een beetje kunnen ‘verzoenen’ met Union, want deze keer zou het Club Brugge punten kunnen kosten.