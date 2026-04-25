Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

Dit weekend kan Sporting Hasselt zich tot kampioen kronen in de Eerste Amateurklasse. Als het wint van Dessel Sport, dan is het zeker van de titel. Evengoed doen als Knokke is sowieso voldoende om de titel te pakken. Maar wat met de licentie?

In tweede zittijd is de licentie van Sporting Hasselt voor de Challenger Pro League opnieuw geweigerd. De ploeg liet ondertussen weten dat het in beroep gaat tegen die beslissing en het lijkt ook wel hoopvol te blijven over de zaak.

Wordt Sporting Hasselt kampioen dit weekend?

Sam Kerkhofs heeft ondertussen ook gereageerd op de zaak en hij is blij dat het stadion in ieder geval al goedgekeurd is om te spelen in de Challenger Pro League. Nu moeten nog heel wat praktische zaken volgen richting 1B.

Maar eerst moet natuurlijk sportief wel de titel binnengehaald worden. Daarvoor moeten de Limburgers Knokke afhouden. De kloof is amper één puntje, maar bij gelijke punten zal het doelsaldo van Hasselt in hun voordeel spelen.

Sam Kerkhofs blijft erin geloven

Slotsom: ofwel moeten ze zelf winnen, ofwel mag Knokke niet winnen. "Ik ben positief over onze beroepsprocedure. Het is onze bedoeling om met een lager budget dan veel andere 1B-clubs resultaten te halen. Ik geloof dat dat mogelijk is", aldus Kerkhofs bij Sporza.



"Het is de bedoeling om deze zomer investeerders toe te laten eens we onze licentie hebben. Er lopen gesprekken met verschillende opties. Er moet geïnvesteerd worden om duurzaam en stabiel te zijn. Deze zomer hopen we een piste te finaliseren."