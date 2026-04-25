Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer
Zulte Waregem is met nog drie speeldagen voor de boeg al zeker van de redding. En dus kunnen ze zonder druk aan de bak tegen La Louvière. Toch willen ze bij Essevee nog wat vertrouwen tanken richting de zomer.

Zulte Waregem kon de top-12 nét niet halen, maar in de Relegation Play-offs konden ze nog vrij snel zekerheid krijgen over een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. En zo mag er toch nog opgelucht ademgehaald worden.

Wat gaat Thomas Claes doen deze zomer?

En naar de zomer gekeken. Blijft Steve Colpaert - die T1 werd na het vertrek van Sven Vandenbroeck - baas? Essevee lijkt alvast op zoek naar een nieuwe coach en bovendien zijn er ook veel spelers waar interesse in is.

De aflopende contracten van Nyssen, Gavriel, Vossen en Willen werden niet verlengd, maar er is ook interesse in een aantal andere spelers. Erenbjerg en Ementa lopen uiteraard in de kijker, maar er zijn nog anderen.

Thomas Claes wil geen stappen overslaan

Daarbij ook Thomas Claes, die steeds dichter bij de top van België lijkt aan te leunen. Al heeft hij zelf nog duidelijke doelen en dus ziet het er niet naar uit dat hij dit seizoen zal vertrekken bij Zulte Waregem. "Ik denk dat ik zeker nog beter kan. Zo wil ik volgend seizoen mijn statistieken gevoelig opkrikken."


"Een target? Goh, ik zou toch wel tevreden zijn met zeven goals en vijf assists", aldus Claes in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik wil absoluut bevestigen. Je merkt dat spelers dan vaak helemaal ontbolsteren en dat zou ik ook wel willen. Ik weet niet waar mijn plafond ligt, maar ik wil geen stappen overslaan."

Volg Zulte Waregem - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (26/04).

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Analyse

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure Analyse

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

