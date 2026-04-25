Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Zulte Waregem is met nog drie speeldagen voor de boeg al zeker van de redding. En dus kunnen ze zonder druk aan de bak tegen La Louvière. Toch willen ze bij Essevee nog wat vertrouwen tanken richting de zomer.

Zulte Waregem kon de top-12 nét niet halen, maar in de Relegation Play-offs konden ze nog vrij snel zekerheid krijgen over een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. En zo mag er toch nog opgelucht ademgehaald worden.

Wat gaat Thomas Claes doen deze zomer?

En naar de zomer gekeken. Blijft Steve Colpaert - die T1 werd na het vertrek van Sven Vandenbroeck - baas? Essevee lijkt alvast op zoek naar een nieuwe coach en bovendien zijn er ook veel spelers waar interesse in is.

De aflopende contracten van Nyssen, Gavriel, Vossen en Willen werden niet verlengd, maar er is ook interesse in een aantal andere spelers. Erenbjerg en Ementa lopen uiteraard in de kijker, maar er zijn nog anderen.

Thomas Claes wil geen stappen overslaan

Daarbij ook Thomas Claes, die steeds dichter bij de top van België lijkt aan te leunen. Al heeft hij zelf nog duidelijke doelen en dus ziet het er niet naar uit dat hij dit seizoen zal vertrekken bij Zulte Waregem. "Ik denk dat ik zeker nog beter kan. Zo wil ik volgend seizoen mijn statistieken gevoelig opkrikken."



"Een target? Goh, ik zou toch wel tevreden zijn met zeven goals en vijf assists", aldus Claes in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik wil absoluut bevestigen. Je merkt dat spelers dan vaak helemaal ontbolsteren en dat zou ik ook wel willen. Ik weet niet waar mijn plafond ligt, maar ik wil geen stappen overslaan."