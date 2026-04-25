'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Club Brugge is de markt al volop aan het afspeuren op zoek naar versterkingen. Daarbij zijn ze uitgekomen in de Eredivisie, waar ze een speler van AFC Ajax Amsterdam in huis zouden willen halen.

Club Brugge heeft volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri de nodige interesse in Dies Janse. Blauw-zwart is onder de indruk van de recente prestaties van de linksbenige verdediger, die door Ajax aan Groningen is uitgeleend dit seizoen.

Hoewel de gesprekken met de zaakwaarnemer van de speler al in een vergevorderd stadium zijn, heeft Ajax nog geen bod uitgebracht gekregen. Er wordt dan ook verwacht dat dat een van de komende dagen zal veranderen.

Dies Janse is bezig aan een goed seizoen bij Groningen. Hij scoorde twee keer én gaf een assist bij de Nederlandse club en is een vaste basisspeler, want hij mocht in liefst 87 procent van de wedstrijden aan de match beginnen.

Zijn marktwaarde is momenteel 4,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt. Het jeugdproduct van Ajax heeft deugd gehad aan zijn uitleenbeurt aan Groningen, maar hij ligt wel nog onder contract bij de Amsterdammers tot juni 2029.

Bij Ajax geloven ze ook rotsvast in hem, waardoor er de nodige miljoenen zullen moeten binnenlopen om hem te kunnen losweken. De Ajacieden hebben geen enkele reden om hem deze zomer al per se te (moeten) verkopen.

LIVE: Genk laat vroege voorsprong liggen en krijgt daarna ook geen penalty

"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Telstar Telstar 4-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
PSV PSV 6-1 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 3-1 FC Groningen FC Groningen
Heerenveen Heerenveen 0-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
NAC NAC 20:00 Ajax Ajax
FC Twente FC Twente 21:00 NEC NEC
Excelsior Excelsior 26/04 Utrecht Utrecht
Heracles Heracles 26/04 FC Volendam FC Volendam

