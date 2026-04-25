'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

Club Brugge is de markt al volop aan het afspeuren op zoek naar versterkingen. Daarbij zijn ze uitgekomen in de Eredivisie, waar ze een speler van AFC Ajax Amsterdam in huis zouden willen halen.

Club Brugge heeft volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri de nodige interesse in Dies Janse. Blauw-zwart is onder de indruk van de recente prestaties van de linksbenige verdediger, die door Ajax aan Groningen is uitgeleend dit seizoen.

Club Brugge heeft interesse in Dies Janse

Hoewel de gesprekken met de zaakwaarnemer van de speler al in een vergevorderd stadium zijn, heeft Ajax nog geen bod uitgebracht gekregen. Er wordt dan ook verwacht dat dat een van de komende dagen zal veranderen.

🔵⚫️ EXCL – Club Brugge are interested in Dies Janse!



🇳🇱 Blauw & Zwart have been impressed by the recent performances of the left-footed defender, who is on loan from Ajax to Groningen.



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 25, 2026

Dies Janse is bezig aan een goed seizoen bij Groningen. Hij scoorde twee keer én gaf een assist bij de Nederlandse club en is een vaste basisspeler, want hij mocht in liefst 87 procent van de wedstrijden aan de match beginnen.

AFC Ajax Amsterdam heeft de touwtjes in handen rond Dies Janse

Zijn marktwaarde is momenteel 4,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt. Het jeugdproduct van Ajax heeft deugd gehad aan zijn uitleenbeurt aan Groningen, maar hij ligt wel nog onder contract bij de Amsterdammers tot juni 2029.





Bij Ajax geloven ze ook rotsvast in hem, waardoor er de nodige miljoenen zullen moeten binnenlopen om hem te kunnen losweken. De Ajacieden hebben geen enkele reden om hem deze zomer al per se te (moeten) verkopen.