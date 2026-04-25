Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Dieumerci Ndongala werd enkele weken geleden door zijn Turkse club vrijgegeven. De Congolese international is echter niet van plan om het daarbij te laten. En wat met zijn toekomst? Een terugkeer naar België zou voor sommige clubs leuk kunnen worden.

Dieumerci Ndongala verliet België en KRC Genk in 2020, richting APOEL Nicosia. In januari 2025 tekende hij bij Bandirma Spor, in de Turkse 2e klasse, maar begin vorige maand werd zijn contract ontbonden. Terwijl zijn eerste seizoen goed verliep, was het tweede een stuk lastiger.

Hij kreeg namelijk te maken met achterstallige loonbetalingen, zo legde hij uit in een interview met La Dernière Heure. Na enkele maanden besloot hij daarom een punt achter dat avontuur te zetten, en is hij nu transfervrij.

Keert Ndongala terug naar de Jupiler Pro League?

Maar de ex-Zebra (83 wedstrijden voor Sporting Charleroi) wil zich ondanks zijn 34 jaar niet bij die mislukking neerleggen. "Ik ben nog altijd even snel als vroeger", zegt hij. De Congolese international (2 caps) is intussen terug in België en zoekt een nieuwe uitdaging.

Naast zijn passage bij Charleroi droeg Dieumerci Ndongala ook het shirt van KRC Genk (77 wedstrijden, 11 goals), evenals van Standard Luik, met wat minder succes (22 wedstrijden, geen doelpunt), KAA Gent en La Louvière.



Na zijn vertrek bij Genk maakte hij naam bij APOEL Nicosia, waar hij 150 wedstrijden speelde, goed voor 16 goals en 23 assists. Afwachten of een club uit de Pro League hem richting volgend seizoen opnieuw wil lanceren ...